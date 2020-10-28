Юлия Волкова второй раз победила рак и возвращается на сцену

Последние несколько лет Юлия Волкова не давала концертов и не записывала новых песен, полностью сосредоточившись на своем здоровье и семейной жизни. Разговоры о ее возвращении в шоу-бизнес помощники артистки всячески пресекали: мол, сейчас ей совсем не до творчества, прорыва не ждите. И все-таки он случился.

Как стало известно, сейчас Волкова принимает участие в новом телепроекте, который вот-вот стартует на одном из федеральных каналов.

«Это шоу о забытых звездах, которые давно пропали с радаров, – рассказал близкий друг Волковой. – Юля там самая молодая, и когда ее пригласили, долго раздумывала: а вдруг не потянет? Все-таки она молчала почти пять лет, а тут надо петь, удивлять зрителей и членов жюри. Но она решилась: голос после нескольких операций окреп, к тому же Юлю обещали не нагружать рвущим связки репертуаром. Да и по сцене она соскучилась. Сказала: "Все, я готова вернуться". Так что теперь Юля наконец снова в шоу-бизнесе. Одним шоу, поверьте, она не ограничится – будут и новые хиты».

Напомним, в 2012 году у звезды самой популярной девичьей группы нулевых обнаружили рак щитовидной железы. Близкие полагают: Волкова банально надорвалась из-за стремительной карьеры и песен наразрыв.

«Тату – это ведь не академическое пение, а скорее крик, крик души. Профессионально это называется петь на связках – когда голос не поставлен, а рвется из груди, – рассказывал композитор Александр Войтинский, который стоял у истоков группы. – У Лены Катиной голосовой аппарат был более приспособленным, это ее не травмировало. А у Юли крик был не подкреплен какой-то техникой. Все, что было дано природой, она выплеснула и просто не выдержала. Думаю, от этого все проблемы».