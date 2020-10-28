Ср, 28.10.2020
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Какие супы вредны для здоровья

Суп. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Эксперты рассказали о супах, которые могут быть вредны для здоровья. Считается, что жидкая пища полезна, пишет «ГлавУфа».

Но некоторые первые блюда могут нанести здоровью ущерб. Например, щи нельзя есть при проблемах с органами желудочно-кишечного тракта. Лёгкий суп с кислинкой противопоказан также пациентам, страдающим от повышенной кислотности.

Борщ является слишком жирным и тяжёлым блюдом. Грибной суп должен присутствовать в рационе веганов и вегетарианцев, но важно помнить, что грибы — это тяжёлая пища.

Солянку не рекомендуют есть при проблемах с органами ЖКТ. Также она противопоказана людям с лишним весом и гипертонией.

Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

 
 
 
 
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