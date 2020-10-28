От «Гладиатора» до «Джокера»: лучшие роли именинника Хоакина Феникса

Феникс – лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", призер Каннского и обладатель кубка Вольпи Венецианского кинофестивалей. Последний фильм с его участием "Джокер" стал самым кассовым фильмом с R-рейтингом за всю историю кино, пишет Сегодня.

Предлагаем вспомнить яркие роли Хоакина Феникса в нашей подборке.

"Мастер", 2012

Феникс за роль в этом фильме был номинирован на "Оскар". Хоть картина и стала коммерческим провалом, критики называли ее лучшим претендентом на "Оскар". Действие фильма происходит в 40-50-е годы XX века. Главный герой, моряк, воевавший в Японии во время Второй мировой войны, а теперь простой бродяга-алкоголик Фредди Куэлл (Хоакин Феникс), только что демобилизовался и вспоминает все радости жизни на "гражданке", где он устраивается на работу в обычное фотоателье. В свободное время он производит сильный алкогольный напиток. Куэлл обладает ярко выраженным посттравматическим стрессовым расстройством, мешающим ему спокойно общаться с людьми.

"Гладиатор", 2000

Как же можно пропустить легендарную роль Хоакина Феникса в фильме "Гладиатор"! Он сыграл сына Марка Аврелия Коммода, который тайком убивает отца, задушив его в объятьях. Также он приказывает казнить непокорного полководца Максимуса. Вот это роль!

"Она", 2013

Вместе с Хоакином Фениксом в фильме снялись Скарлетт Йохансон, Эми Адамс, Руни Мара и Оливия Уайлд. Кстати, после съемок в этой картине и завязались романтические отношения между Фениксом и Марой. Действие картины происходит в недалеком будущем. Люди перестали писать письма сами и за них это делают специальные организации, в одной из которых работает главный герой. Способности искусственного интеллекта шагнули далеко вперед. Теодор Туомбли, одинокий писатель, покупает операционную систему с таким ИИ. Во время инициирования Теодор выбирает для нее женский голос и она называет себя Самантой. Между ними легко налаживаются отношения.

"Тебя никогда здесь не было", 2017

Крутой триллер, который раскрывает серьезные темы. По сюжету, у сурового Джо (Хоакин Феникс) непростая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для Нины, девочки, которую заставляют заниматься проституцией, Джо — единственная надежда.

"Джокер", 2019