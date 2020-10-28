Джулии Робертс – 53! Вспоминаем лучшие роли голливудской актрисы

"Стальные магнолии", 1989

За роль в этом фильме Робертс получила премию "Золотой глобус" и номинацию на премию "Оскар" – "Лучшая женская роль второго плана" в 1990 году. Это был первый настоящий успех актрисы.

Это удивительная история жизни шести женщин из маленького городка в штате Луизиана, которые пронесли свою трогательную дружбу сквозь годы. Они привыкли делиться друг с другом радостями и горестями, откровенными переживаниями и тайными надеждами. Красавица Шелби, самая сильная из них, убеждена, что на свете нет ничего невозможного, и своей уверенностью и остроумием поддерживает подруг на крутых виражах судьбы. Возможно, именно с ее помощью женщинам удастся подняться над суетой и скукой серого существования и совершить путешествие туда, где расцветают стальные магнолии.

"Красотка", 1990

Работа в этой картине принесла Джулии вторую премию "Золотой глобус", вторую номинацию на премию "Оскар" и номинацию на премию BAFTA в категории "Лучшая женская роль". По сюжету, финансовый магнат Эдвард Льюис, заблудившись в ночном городе, останавливается возле уличной проститутки Вивиан, чтобы она показала ему дорогу. Женщина чем-то понравилась Эдварду, и он пригласил ее в свой номер отеля. Наутро он узнает, что на очень важную сделку ему надо прийти со спутницей-сопровождающей, и предлагает ей остаться в его апартаментах еще на шесть дней за дополнительный гонорар.

"Эрин Брокович", 2000

Джулия Робертс наконец-то получила "Оскар" и третью премию "Золотой глобус"! Этот фильм основан на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович, которая боролась за права жителей сообщества Хинкли. Джулия сыграла дважды разведенную мать, которая ищет работу.

"Улыбка Моны Лизы", 2003

В то время актриса получила беспрецедентный в истории кинематографа гонорар для актрисы в размере 25 млн долларов! Фильм рассказывает историю учительницы-феминистки Кэтрин Энн Уотсон, которая оставляет своего молодого человека в Лос-Анджелесе, чтобы преподавать в консервативном частном женском колледже Уэлсли в Массачусетсе.

"Август: Графство Осейдж", 2013