«Красивая и счастливая»: подписчики в восторге от фигуры Подольской после родов

Невероятная фигура Натальи Подольской вскоре после появления на свет ее второго сына Ивана восхитила интернет-пользователей. Двумя днями ранее артистка выписалась из роддома, но уже демонстрирует тонкую талию и плоский живот, пишет Пятый канал.
Списать такой результат на волшебство фотошопа не выйдет: в доказательство певица сняла себя на видео для Instagram. В кадре она стоит возле колыбели в белой майке и брюках. В отличие от черного этот цвет не стройнит, а напротив — подчеркивает все недостатки фигуры. Но у молодой мамы их не обнаружилось.
— поделилась c подписчиками Подольская.
Умиленные зрители в очередной отметили великолепную форму любимицы и пожелали ей с малышом крепкого здоровья.
«Какая красивая и счастливая!»
«Как же на вас приятно смотреть!»
«Наташа — замечательная мама с замечательной фигурой», — отреагировали поклонники.