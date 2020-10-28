Ср, 28.10.2020
Скандал на шоу «Ледниковый период»: зрители требуют выгнать Влада Топалова из-за его аморального поведения СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Красивая и счастливая»: подписчики в восторге от фигуры Подольской после родов

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

ФОТО: Instagram

Невероятная фигура Натальи Подольской вскоре после появления на свет ее второго сына Ивана восхитила интернет-пользователей. Двумя днями ранее артистка выписалась из роддома, но уже демонстрирует тонкую талию и плоский живот, пишет Пятый канал.

Списать такой результат на волшебство фотошопа не выйдет: в доказательство певица сняла себя на видео для Instagram. В кадре она стоит возле колыбели в белой майке и брюках. В отличие от черного этот цвет не стройнит, а напротив — подчеркивает все недостатки фигуры. Но у молодой мамы их не обнаружилось.

Знаете, что поняла: первое время тебя все боятся побеспокоить звонком или СМС-кой — не дай Бог, ты очень-очень занята с малышом. А ты просто наблюдаешь весь день, как он сладко спит, и все,

— поделилась c подписчиками Подольская.

Умиленные зрители в очередной отметили великолепную форму любимицы и пожелали ей с малышом крепкого здоровья.

«Какая красивая и счастливая!»

«Как же на вас приятно смотреть!»

«Наташа — замечательная мама с замечательной фигурой», — отреагировали поклонники.

НАВЕРХ
Back