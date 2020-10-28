«Красивая и счастливая»: подписчики в восторге от фигуры Подольской после родов

Списать такой результат на волшебство фотошопа не выйдет: в доказательство певица сняла себя на видео для Instagram. В кадре она стоит возле колыбели в белой майке и брюках. В отличие от черного этот цвет не стройнит, а напротив — подчеркивает все недостатки фигуры. Но у молодой мамы их не обнаружилось.