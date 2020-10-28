Россиянин отправил соотечественников в успешную Эстонию: это доступно. Даже с учетом евро по 100 рублей и нищих российских зарплат

«Первое, что хотелось бы отметить, никакого угнетения русского языка в Эстонии не ощущается. Скажу больше, в свой последний перед короновирусом приезд в Таллинн был просто удивлен, практически все говорят по-русски. Думал показалось, но нет, знакомые эстонцы подтвердили, в последнее время русской речи на улицах Таллинна стало больше. Почему и чем это вызвано - не знаю, но возникает ощущение комфорта и чувствуешь себя практически как дома.

Тарту ФОТО: Shutterstock

Много писалось и говорилось, что в Эстонии не любят русских. Может быть, но мне с этим столкнуться не довелось. Эстонцы - культурные, открытые и доброжелательные люди. Это относится и к русскоязычным и к тем, кто по-русски не понимает. Никаких проблем никогда не возникало. Вообще Эстония - ближайшая к нам Европа, чем пялиться в телевизор и сто раз смотреть «Орел и решку», лучше хотя бы раз, хотя бы на денек смотаться в Таллинн, Нарву или Тарту. И посмотреть всё своими глазами. Это доступно. Даже с учетом евро по 100 рублей и нищих российских зарплат.

И дело даже не в том, что Старый город в Таллинне просто великолепен, балтийские пляжи хороши, а темное пиво под сосиски гриль вкусное и недорогое. Вопрос в том, что Эстония - самая успешная и развитая из бывших союзных республик. Это видно по всему, начиная от чистых и аккуратных улиц, и заканчивая средней зарплатой в 1000+ евро чистыми. Понятно, проблем везде хватает, и в Эстонии их выше крыши, но посмотреть, как нормально живут люди, все таки, стоит. Как справедливо замечено, мы, русские, отдыхаем в Европе от самих себя.

Нарва ФОТО: Shutterstock