Как себя чувствует перенесшая инсульт Елена Кондулайнен?

Заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен пытается преодолеть последствия инсульта. 24 июля 2020 года 62-летнюю актрису госпитализировали прямо из ресторана, в котором она с коллегами отмечала закрытие сезона в Театре Луны. Врачи московской Боткинской больницы диагностировали у артистки острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическую энцефалопатию и общую заторможенность речи.

В течение четырех дней Кондулайнен находилась в реанимации. После того как медикам удалось стабилизировать ее состояние, актрису перевели в обычную палату. В августе врачи заявляли, что шансы на полное излечение у артистки минимальные. В больнице она пробыла целый месяц. В это время в СМИ также появилась информация о переломе руки, который Елена Кондулайнен якобы получила во время реабилитации после инсульта.

Елена Кондулайнен сейчас находится дома и пытается восстановиться после болезни. Инсульт серьезно сказалась на опорно-двигательной функции. Актриса пока не может самостоятельно ходить. Для передвижения ей приходится использовать специальные ходунки. Рядом с Еленой Ивановной постоянно находятся младший сын Михаил и сиделка.

Друг актрисы художник Никас Сафронов рассказал «Пятому каналу», что процесс реабилитации в целом проходит нормально и Кондулайнен идет на поправку. «Понемножку выкарабкивается. Так что, надеюсь, что в ближайшее время мы ее все увидим, порадуемся вместе с ней. Есть, конечно, проблемы со здоровьем, но не такие критичные», — сказал Сафронов.

Художник также отметил, что поклонники актрисы вполне могут рассчитывать на ее возвращение на сцену.