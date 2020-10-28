Татьяна Овсиенко объяснила, почему ее тело покрыто синяками

Певица Татьяна Овсиенко рассказала, почему на ее теле часто можно увидеть синяки. Звезда опровергла версию соседей и многих пользователей сети о том, что ее избивают дома. По словам знаменитости, во всем виновата редкая особенность ее организма.

Заслуженная артистка РФ пояснила в программе «Новые русские сенсации», что от любого неосторожного прикосновения на ее теле остаются следы. Об этом знают и ее близкие, и команда на концертах, а вот зрители порой причиняют ей вред по незнанию.

«Я ношусь по залу. То есть, допустим, меня может кто-то схватить за руку и у меня может остаться маленький синячок», — рассказала она.

А вот ее муж Александр Меркулов, заверила Овсиенко, тут ни при чем. Более того, она даже «выдрессировала» его обнимать ее правильным образом, чтобы не оставалось синяков на лице или шее.

Помимо рук, гематомы покрывают и всю нижнюю часть тела артистки. Она заверила, что виной тому активная программа на ее концертах. Якобы она часто ударяется, когда танцует, бегает или прыгает на сцене.