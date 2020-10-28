Ср, 28.10.2020
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Именитая эстонка: мужчины постарше в постели просто боги!

Блогер Анита Сибул

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

В пятницу на эстонском телеканале Kanal 2 в эфир выйдет передача, где отечественные знаменитости будут говорить об отношениях с мужчинами постарше. 

Как это работает? Кто чаще выбирает себе спутников жизни помоложе - мужчины молоденьких или наоборот? О своих предпочтениях в эфире расскажут: Кристи Тиммер, Эро Сприйт, Анита Сибул и Юрген Роосте. 

Один известный мужчина почтенного возраста сказал, что его дама сердца на 21 год моложе, и, по его словам, ему она подходит просто идеально. Кристи Тиммер (теле-и радиоведущая) сказала, что у нее ни разу не было мужчины, который был бы старше. Блогер Анита Сибул расскажет о том, что молодые мужчины ее не интересуют, а представителей сильного пола постарше она считает богами в постели. И главное потом, чтобы в кафе потом не произошло недоразумение, когда девушку перепутали с матерью. 

Смотрите трейлер шоу! И не пропускайте его на Kanal 2! 

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