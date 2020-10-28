Это печально: Галкин показал своих детей по дороге в школу

Алла Пугачева известна своей привязанностью к черному цвету. Много лет назад ее стилист Алишер пытался отучить Примадонну от этого, пытаясь добавить в ее гардероб красок, но понял, что это бесполезно – звезда любит black look всей душой и изменять ему не собирается, пишет teleptorgramma.pro.