Ср, 28.10.2020
Из ряда вон выходящая ситуация в ночном клубе Pardon: что это вообще такое было? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Это печально: Галкин показал своих детей по дороге в школу

Максим Галкин с детьми

ФОТО: Instagram

Алла Пугачева известна своей привязанностью к черному цвету. Много лет назад ее стилист Алишер пытался отучить Примадонну от этого, пытаясь добавить в ее гардероб красок, но понял, что это бесполезно – звезда любит black look всей душой и изменять ему не собирается, пишет teleptorgramma.pro.

Судя по всему, эту фэшн-страсть Алла Борисовна передала и своим детям – шестилетним Гарри и Лизе. На фото в Instagram Максима Галкина школьники предстают именно в черных образах. Юморист сфотографировал наследников по дороге в школу.

В учебное заведение Лиза примерила классическое пальто прямого кроя, но с серебристыми пуговицами, а ее черная вязаная шапочка оказалась украшена инкрустацией из страз. На Гарри оказался более динамичный наряд, состоящий из полупальто с капюшоном, головного убора с принтом в виде граффити от  российского модельера Игоря Гуляева и серых форменных брюк.

НАВЕРХ
Back