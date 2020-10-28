ВИДЕО ⟩ Полина Гагарина призналась, на какие изменения пошла ради красоты

Стройности, молодости и красоте певицы Полины Гагариной завидуют миллионы. Кто-то просто восхищается, а некоторые даже специально копируют ее образ и манеры, чтобы хоть чуточку стать похожей на звезду. В то же время сама артистка, как оказалась, была не в восторге от тела, подаренного ей природой.

Так, в Instagram звезда недвусмысленно намекнула, что решилась на некоторое перевоплощение. Полина позирует в момент, пока визажист готовит ее к выступлению, и одновременно ведет монолог, обращенный к фолловерам.

«Я ни на что не намекаю, просто хочу сказать, что: „Да!“. Да, я сделала это!» — вдруг заявляет Гагарина.

«Накачала губы?» — поинтересовалась стоящая рядом стилист.

«Не только губы. Тут как бы фокус не на губах совсем», — кокетливо поправляя бюст, заметила певица.

Instagram @gagara1987