ВИДЕО ⟩ Полина Гагарина призналась, на какие изменения пошла ради красоты

Звезда российского шоу-бизнеса поделилась с поклонниками одним из своих главных секретов, рассказывает Пятый канал.
Стройности, молодости и красоте певицы Полины Гагариной завидуют миллионы. Кто-то просто восхищается, а некоторые даже специально копируют ее образ и манеры, чтобы хоть чуточку стать похожей на звезду. В то же время сама артистка, как оказалась, была не в восторге от тела, подаренного ей природой.
Так, в Instagram звезда недвусмысленно намекнула, что решилась на некоторое перевоплощение. Полина позирует в момент, пока визажист готовит ее к выступлению, и одновременно ведет монолог, обращенный к фолловерам.
«Я ни на что не намекаю, просто хочу сказать, что: „Да!“. Да, я сделала это!» — вдруг заявляет Гагарина.
«Накачала губы?» — поинтересовалась стоящая рядом стилист.
«Не только губы. Тут как бы фокус не на губах совсем», — кокетливо поправляя бюст, заметила певица.
Значит ли это, что поддавшись модным трендам Полина увеличила себе грудь? Вполне вероятно, однако намек был настолько тонким и двусмысленным, что пользователи Сети приняли это за банальную шутку.