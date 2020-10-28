«Люди кричали и молили о помощи»: как умирали пациенты в больнице Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону медики местной «ковидной» больницы №20 рассказали, как за одну ночь в результате нехватки кислорода погибли 13 пациентов на аппаратах ИВЛ.

По словам реаниматолога Артура Топорова, самая «страшная ночь» в его жизни произошла с 11 на 12 октября. В тот момент реанимационное отделение, рассчитанное на 27 мест, было практически полностью заполнено больными с тяжелой формой «короны» – пустовало всего два места.

Около девяти вечера в больнице произошли уже привычные для сотрудников медучреждения перебои с подачей кислорода на аппараты ИВЛ, однако ситуация тогда не была критичной.

Всего за час уровень кислорода начал падаль сильнее, и медикам поступило предупреждение о том, что для пациентов уже не получится увеличить объем газа.

На тот момент уже все аппараты ИВЛ передавали информацию о том, что пациентам не хватает кислорода, и примерно в 22:10 подача кислорода была полностью прекращена по всей больнице. В итоге лежачие больные буквально остались без воздуха. «Все аппараты в реанимации пищали. Стоял такой гул. Люди кричали, молили о помощи», – приводит слова врача «Комсомольская правда»

Находившиеся в тот момент на дежурстве медики пытались своими силами спасти задыхающихся людей и параллельно дозвониться начальству. Вскоре пациенты начали впадать в гипоксию и умирать.

В результате в течение получаса умерли сразу несколько больных, самому молодому из которых было менее 30 лет, а самому пожилому – 81 год.

Как подчеркнул реаниматолог, он лично не может подтвердить смерть 13 больных, так как подобные случаи смерти фиксировались в нескольких отделениях, а именно его отделении в ту ночь умерли пять пациентов.

Топоров подчеркнул, что он и его коллеги сделали все, что могли, чтобы спасти людей, но местные власти намереваются обвинить врачей в халатности и переложить на них всю ответственность за произошедшее.