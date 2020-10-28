«Люди кричали и молили о помощи»: как умирали пациенты в больнице Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону медики местной «ковидной» больницы №20 рассказали, как за одну ночь в результате нехватки кислорода погибли 13 пациентов на аппаратах ИВЛ.
По словам реаниматолога Артура Топорова, самая «страшная ночь» в его жизни произошла с 11 на 12 октября. В тот момент реанимационное отделение, рассчитанное на 27 мест, было практически полностью заполнено больными с тяжелой формой «короны» – пустовало всего два места.
Около девяти вечера в больнице произошли уже привычные для сотрудников медучреждения перебои с подачей кислорода на аппараты ИВЛ, однако ситуация тогда не была критичной.
Всего за час уровень кислорода начал падаль сильнее, и медикам поступило предупреждение о том, что для пациентов уже не получится увеличить объем газа.
Находившиеся в тот момент на дежурстве медики пытались своими силами спасти задыхающихся людей и параллельно дозвониться начальству. Вскоре пациенты начали впадать в гипоксию и умирать.
В результате в течение получаса умерли сразу несколько больных, самому молодому из которых было менее 30 лет, а самому пожилому – 81 год.
Как подчеркнул реаниматолог, он лично не может подтвердить смерть 13 больных, так как подобные случаи смерти фиксировались в нескольких отделениях, а именно его отделении в ту ночь умерли пять пациентов.
Позднее стало известно о том, что министр здравоохранения региона Татьяна Быковаская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию и «по собственному желанию».