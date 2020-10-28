От 450 000 евро и выше: сколько звезды зарабатывают на YouTube

YouTube уже давно конкурирует с телевидением за аудиторию. То, что популярные блогеры зарабатывают на видеоплатформе миллионы, известно всем, но теперь вскрылись конкретные суммы.

Как оказалось, больше всех получают владельцы канала LABELCOM, которые выручили около 3,5 миллионов долларов за год. Самым успешным шоу канала считается «Что было дальше», каждый выпуск которого собирает миллионы просмотров. Реклама в данном проекте выкупается на месяцы вперед.

На втором месте в ТОПе оказался блогер Wylsacom, который делает обзоры на популярные гаджеты. По расчетам специалистов, он заработал 3,4 миллиона долларов.

Александру Гудкову и его проекту «Чикен Карри» пришлось довольствоваться третьей строчкой. Выручка канала составила 1,3 миллиона долларов. Наиболее успешным шоу канала считается Comment Out. Правда, в последнее время программа находится в опале у зрителей из-за слишком грубых шуток, посвященных общественно-политическим вопросам.

А вот самый популярный интервьюер России Юрий Дудь оказался только на четвертом месте. На рекламе блогер заработал 75 миллионов долларов. Однако такой результат можно оправдать тем, что Дудь редко выпускает новые видео, а следовательно, и количество интеграций снижено.

Юрию на пятки наступает Антон Лапенко, который заработал аналогичную сумму на YouTube. Сейчас главным источником дохода артиста является сериал «Внутри Лапенко», который уже обрел статус культового среди пользователей Сети.

Ксения Собчак, которая в последний год вплотную занимается YouTube, уже успела заработать на платформе 840 тысяч долларов. Новости от телеведущей и ее интервью часто оказываются скандальными, но это только увеличивает количество просмотров.