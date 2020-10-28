Тамара Глоба предсказала фантастические перемены судьбы на ноябрь трем знакам Зодиака!

Кто же эти счастливчики? Известный астролог Тамара Глоба спешит дать свой ответ и представить прогноз.

Овен

Удача будет идти под руку с Овнами. Все планы, которые были задуманы еще давным-давно, воплотятся в жизнь. Это будет поистине золотая пора для этого знака, который получит все, о чем только мог мечтать.

Но это не значит, что абсолютно все будет идти «гладко» и «ровно». В жизни Овнов будут некоторые ситуации, которые необходимо будет просто принять такими, какие они есть, и приспособиться к ним. Только так они принесут в итоге пользу, а не ущерб.

Личные отношения Овнов тоже наладятся и выйдут на новый уровень. Если раньше не хватало решительности для какого-то шага, то ноябрь – лучший период для этого. Можно смело делать предложение или признаваться в своих чувствах.

Близнецы

Близнецам очень повезет сразу в нескольких направлениях. Во-первых, им удастся решить все сложные ситуации с работой. Гороскоп Тамары Глоба говорит о том, что, если работа не устраивала или ее не было, то в ноябре обязательно найдется такая, которая полностью устроит по всем аспектам.

Тем Близнецам, которым их работа нравится, посчастливится порадоваться повышению в должности, увеличению доходов, новым перспективным проектам.

В ноябре для этого знака Зодиака будет отличное время для того, чтобы привести в порядок свое здоровье. Если заняться в это время спортом, то уже первые дни упражнений принесут свои плоды.

Дева

Дев ноябрь порадует новыми встречами и знакомствами. В последние месяцы этому знаку не хватало общения и веселых компаний, и Вселенная услышала это. Будет много поездок как личных, так и деловых.

В работе все будет стабильно, но Девы почувствуют, что их потенциал не раскрыт полностью, они могут больше и хотят делать больше, получать большее вознаграждение.

Астролог уверяет, что можно проявить максимум решительности и инициативности. Ноябрь благосклонен к смелым решениям и даже требованиям.

В личной жизни все будет просто прекрасно, больше и добавить нечего. Девы проявят терпение и лояльность к своему партнеру, что поможет избежать конфликтов и наладить крепкие отношения.