Макеева о четырех попытках ЭКО: «У Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло»

За плечами актрисы несколько браков, однако ни в одном она не стала матерью. Звезда призналась, что за бездетностью кроется не ее личное решение, а настоящая драма. По признаниям Анастасии, обзавестись полноценной семьей ей мешает страшный диагноз, пишет «Стархит».
38-летняя Анастасия Макеева стала гостьей шоу Вячеслава Манучарова, с которым посебедовала, как говорится, начистоту. Только ему актриса призналась, что давно мечтает о наследниках и беспокоится о возрасте. «Я о детях задумалась уже давно. Лет девять назад. Не все просто… Пробую с 30 лет, но не получается. Нет слов, как я живу. На все воля Божья. Я уже свое выплакала и отношусь к этому философски», — заявила звезда.
Тем не менее, она не бросает попыток стать матерью. Анастасия уверена, что когда-нибудь обязательно родит малышей. «Я очень много плакала — и когда узнала диагноз, и когда у меня было четыре ЭКО, — говорила артистка. — После каждого ЭКО я поправлялась на девять килограммов, потом худела. Сложно возвращать гормональный фон. Я на это тратила деньги, силы, энергию. Поэтому, когда мне кто-то бестактно пишет: «Лучше бы родила». Хочется сказать: «Друзья…»
Макеева отметила, что знает обо всех рисках экстракорпорального оплодотворения, однако не собирается отказываться от мечты. «Я, конечно, боюсь, но все равно буду это делать, потому что это единственный шанс, — сказала Анастасия. — Наверное, это генетика. У кого-то так. Не может Господь дать всем все. Он мне дал яркую внешность, талант, успех в чем-то. По разному бывает... Все мы живые люди. К этому относиться нужно смиренно. Думала о сурмаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет — так будет».
Напомним, что артистка щепетильно относится к рассказам о личной жизни. Так, Анастасия долгое время скрывала развод с Глебом Матвейчуком, а сейчас не озвучивает имя нового избранника. Звезда подчеркивает: в их отношениях нет места тайнам. И даже в студию YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она пришла с возлюбленным, не боясь отпугнуть его личными драмами. «Я молодая, красивая, но все-таки подходящая к 40-летию. Я не хочу тратить несколько лет жизни, чтобы услышать: «Блин, а ты оказывается другая». Вот я такая! Если я тебе такой нравлюсь, подхожу — круто», — считает Макеева.