Макеева о четырех попытках ЭКО: «У Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло»

38-летняя Анастасия Макеева стала гостьей шоу Вячеслава Манучарова, с которым посебедовала, как говорится, начистоту. Только ему актриса призналась, что давно мечтает о наследниках и беспокоится о возрасте. «Я о детях задумалась уже давно. Лет девять назад. Не все просто… Пробую с 30 лет, но не получается. Нет слов, как я живу. На все воля Божья. Я уже свое выплакала и отношусь к этому философски», — заявила звезда.

Тем не менее, она не бросает попыток стать матерью. Анастасия уверена, что когда-нибудь обязательно родит малышей. «Я очень много плакала — и когда узнала диагноз, и когда у меня было четыре ЭКО, — говорила артистка. — После каждого ЭКО я поправлялась на девять килограммов, потом худела. Сложно возвращать гормональный фон. Я на это тратила деньги, силы, энергию. Поэтому, когда мне кто-то бестактно пишет: «Лучше бы родила». Хочется сказать: «Друзья…»

Макеева отметила, что знает обо всех рисках экстракорпорального оплодотворения, однако не собирается отказываться от мечты. «Я, конечно, боюсь, но все равно буду это делать, потому что это единственный шанс, — сказала Анастасия. — Наверное, это генетика. У кого-то так. Не может Господь дать всем все. Он мне дал яркую внешность, талант, успех в чем-то. По разному бывает... Все мы живые люди. К этому относиться нужно смиренно. Думала о сурмаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет — так будет».