Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала

По словам музыканта, обвинения в подсуживании Будниковой — очередная теория заговора. «Хочется спросить у комментаторов-экспертов: неужели это проклятье — быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя?» — обратился Баста к негодующим пользователям.

Он привел в пример семьи, где и родители, и дети были популярны: Мироновы, Урганты, Нагиевы, Табаковы, Райкины, Дунаевские. Музыкант также рассказал, что в его семье две дочери и что он будет поддерживать и верить в них.

«Честно сказать, до этого разоблачения я не знал ни о Саше, ни, да простит меня Первый канал, о ее отце», — добавил Баста. Он подчеркнул, что эта информация не изменила бы его решение в статусе члена жюри. Рэпер добавил, что исполнение Будниковой «было талантливо, качественно и профессионально».

23 октября вышел третий выпуск девятого сезона «Голоса». 18-летняя дочь ведущего Романа Будникова Александра на слепом прослушивании выступила с песней «Пьяное солнце» украинского певца Alekseev. До конца выступления все члены жюри нажали на красную кнопку и повернулись к участнице, сигнализировав о готовности взять ее к себе в команду.

Первым к Будниковой повернулся Баста, через несколько секунд после начала исполнения песни. Вскоре красную кнопку нажал Сергей Шнуров. После к исполнительнице повернулась и певица Полина Гагарина. Четвертый член жюри, музыкант Валерий Сюткин голосовать за Будникову не стал, но на его кнопку нажал Шнуров, из-за чего и он повернулся к участнице. Будникова выбрала в наставники Басту. Ведущий Дмитрий Нагиев после выступления поздравил девушку и заметил, что «не каждому удается развернуть этих чертей в одну калитку».

Актер Станислав Садальский посчитал, что Будниковой подсуживали, с ним согласились некоторые пользователи соцсетей.