Вт, 27.10.2020
1

Вышел трейлер научно-фантастической драмы «Полночное небо» с Джорджем Клуни

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Netflix показал трейлер научно-фантастической и постапокалиптической драмы «Полночное небо» с Джорджем Клуни и Фелисити Джонс в главных ролях, пишет Сегодня.

Картина рассказывает о команде исследователей, которые отправляются на спутник Юпитера, чтобы проверить, пригоден ли он для жизни. В это время на Земле происходит апокалипсис.

Кино снято по мотивам романа Лили Брукс-Далтон «Доброе утро, полночь». Режиссером выступил Джордж Клуни, а сценарий написал Марк Л. Смит («Выживший»).

В фильме также снялись Кайл Чендлер, Тиффани Бун, Дэвид Ойелоуо и другие.

«Полночное небо» выйдет 23 декабря на сервисе Netflix, и, возможно, в некоторых кинотеатрах.

НАВЕРХ
Back