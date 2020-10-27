Вышел трейлер научно-фантастической драмы «Полночное небо» с Джорджем Клуни

Netflix показал трейлер научно-фантастической и постапокалиптической драмы «Полночное небо» с Джорджем Клуни и Фелисити Джонс в главных ролях, пишет Сегодня.
Картина рассказывает о команде исследователей, которые отправляются на спутник Юпитера, чтобы проверить, пригоден ли он для жизни. В это время на Земле происходит апокалипсис.
Кино снято по мотивам романа Лили Брукс-Далтон «Доброе утро, полночь». Режиссером выступил Джордж Клуни, а сценарий написал Марк Л. Смит («Выживший»).
В фильме также снялись Кайл Чендлер, Тиффани Бун, Дэвид Ойелоуо и другие.
«Полночное небо» выйдет 23 декабря на сервисе Netflix, и, возможно, в некоторых кинотеатрах.