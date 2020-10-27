Стало известно, какие города Европы отменили рождественские ярмарки в этом году

Коронавирус повлиял на все аспекты жизни жителей планеты в этом году, а вторая волна заболеваемости вновь вызывает появление ограничений во многих странах. Популярная среди европейцев рождественская ярмарка в Таллинне состоится в этом году в непривычном формате, а во многих городах Европы и вовсе отменили рождественские рынки.
На протяжении десятилетий в Европе было несколько популярных рождественских рынков, самые известные из которых - в Германии, Франция, Швейцарии и Австрии. В этих странах также сообщили об отмене рождественских ярмарок из-за коронокризиса.
ГЕРМАНИЯ
В Германии в этом году не состоятся рождественские ярмарки в Кельне, Нюрнберге и Берлине, а также популярная рождественская ярмарка в аэропорту Мюнхена.
Однако городские рождественские рынки Мюнхена, Дортмунда, Целле и Дюссельдорфа все-таки состоятся, но в ограниченном режиме. Установлены строгие правила гигиены, продавцы и посетители должны носить маски.
Если в предыдущие годы рождественские ярмарки посещали десятки тысяч человек, то в этом году их точно будет меньше.
Всего в Германии отменили более 80 рождественских ярмарок, некоторые из которых были отменены еще в августе.
Германия преодолела первую волну коронавируса весной лучше, чем многие другие европейские страны, но теперь, во время второй волны, увеличилось число зараженных.
26 октября власти Германии объявили, что за сутки коронавирус был диагностирован у более чем 13 000 человек. В общей сложности более 450 000 человек в Германии был поставлен диагноз COVID-19, более 300 000 человек выздоровели и почти 11 000 человек умерли.
ФРАНЦИЯ
Франция также славится популярными рождественскими ярмарками, крупнейшие из которых расположены в Эльзасе на границе с Германией.
По текущим данным, рождественские ярмарки в Страсбурге и Кольмаре должны состояться, но организаторы подчеркнули, что если власти дадут запрет, то ярмарки будут отменены.
В сентябре объявили об отмене рождественских ярмарок в Париже, Аррасе, Гренобле и Лилле.
Во Франции существует обычай устраивать средневековые рождественские киоски в замках и крепостях. Несколько таких рождественских ярмарок также были отменены в этом году из-за коронавируса.
Во Франции коронавирус диагностирован у 1,17 миллиона человек, 111 000 выздоровели и более 35 000 скончались.
ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцария также является страной рождественских традиций и рынков, куда многие туристы отправляются перед праздниками и на само Рождество.
Мэры Базеля и Цюриха объявили, что знаменитые рождественские ярмарки там состоятся и в конце этого года, несмотря на коронавирус, но по новым правилам, требующим от людей ношения маски и соблюдения дистанции.
Рождественские ярмарки в Берне, Локарно, Люцерне, Монтрё и Шаффхаузене отменены.
В Швейцарии коронавирус диагностирован у 121 000 человек, 61 700 человек выздоровели и 1914 человек умерли от вируса.
АВСТРИЯ
В то время как сотни рождественских ярмарок отменяются во многих европейских странах, Австрия движется в обратном направлении, и большинство крупных рождественских ярмарок там пройдут в декабре этого года.
По словам представителей Вены и Зальцбурга, в этом году рождественские ярмарки пройдут в полном объеме, но с соблюдением правил безопасности.
То же самое заявили и представители Гальштата и Граца.
Однако несколько известных рождественских ярмарок все же отменили. Информацию об этом можно найти на туристических страницах городов и регионов Австрии.
В Австрии у более 83 000 человек диагностирован коронавирус, более 59 000 человек выздоровели и почти 1000 человек умерли от вируса.
ЧЕХИЯ
Чешские рождественские ярмарки набирали популярность в последние годы перед пандемией, особенно среди китайцев, японцев и американцев.
По заявлению властей Праги и Брно, рождественские ярмарки здесь не будут отменены, но все должно пройти по плану. Естественно, и продавцы, и покупатели должны соблюдать правила безопасности.
Однако запланированные рождественские ярмарки в других городах и сельской местности могут не состояться. Решение принимают местные власти.
В Чешской Республике более 268 000 человек диагностировали коронавирус, 103 000 выздоровели, а Covid-19 унес жизни почти 2500 человек.
АНГЛИЯ И ШОТЛАНДИЯ
Основные рождественские рынки Великобритании в этом году будут отменены из-за второй волны коронавируса. Об этом заявили организаторы нескольких ярмарок уже в конце лета.
Рождественские ярмарки в Бирмингеме, Борнмуте, Бристоле, Харрогейте, Лондоне, Лидсе, Ричмонде, Рочестере и Стратфорде точно не состоятся.
Несколько городов и населенных пунктов объявили, что ярмарки не состоятся, но будут установлены рождественские огни. Однако в этом году церемонии зажигания не будет, чтобы предотвратить скопление людей и распространение коронавируса.
Об отказе от проведения ярмарок сообщили, например, города Аберди, Перт, Эр, Пейсли, Инвернесс, Бридженд и Феликстоу.
По заявлению властей Эдинбурга, в этом году здесь в полном объеме пройдут все рождественские мероприятия, в том числе рождественская ярмарка.
В Великобритании диагностировано более 900 000 случаев заражения коронавирусом, данных об излечившихся нет, более 45 000 человек умерли от вируса.
В Европе все еще есть места, где ежегодно проходят рождественские ярмарки.
Один из них - Брюссель, Бельгия, представители которого говорят, что рождественский рынок в этом году состоится. Мероприятия Plaisirs d’Hiver пройдут с 27 ноября 2020 года по 3 января 2021 года.
По словам организаторов голландских рождественских ярмарок, все основные рождественские мероприятия в этом году состоятся. Об этом же заявили венгерские представители.
Также в Братиславе, столице Словакии, по текущим данным, должна состоятся рождественская ярмарка и проведена культурная программа.
Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания сообщили об отмене некоторых рождественских рынков, но крупные ярмарки все-таки состоятся.
Рождественским настроением можно насладиться в Хельсинки, Стокгольме, Осло и Копенгагене.