Стало известно, какие города Европы отменили рождественские ярмарки в этом году

На протяжении десятилетий в Европе было несколько популярных рождественских рынков, самые известные из которых - в Германии, Франция, Швейцарии и Австрии. В этих странах также сообщили об отмене рождественских ярмарок из-за коронокризиса.

ГЕРМАНИЯ

В Германии в этом году не состоятся рождественские ярмарки в Кельне, Нюрнберге и Берлине, а также популярная рождественская ярмарка в аэропорту Мюнхена.

Однако городские рождественские рынки Мюнхена, Дортмунда, Целле и Дюссельдорфа все-таки состоятся, но в ограниченном режиме. Установлены строгие правила гигиены, продавцы и посетители должны носить маски.

Если в предыдущие годы рождественские ярмарки посещали десятки тысяч человек, то в этом году их точно будет меньше.

Всего в Германии отменили более 80 рождественских ярмарок, некоторые из которых были отменены еще в августе.

Германия преодолела первую волну коронавируса весной лучше, чем многие другие европейские страны, но теперь, во время второй волны, увеличилось число зараженных.

26 октября власти Германии объявили, что за сутки коронавирус был диагностирован у более чем 13 000 человек. В общей сложности более 450 000 человек в Германии был поставлен диагноз COVID-19, более 300 000 человек выздоровели и почти 11 000 человек умерли.

ФРАНЦИЯ

Франция также славится популярными рождественскими ярмарками, крупнейшие из которых расположены в Эльзасе на границе с Германией.

По текущим данным, рождественские ярмарки в Страсбурге и Кольмаре должны состояться, но организаторы подчеркнули, что если власти дадут запрет, то ярмарки будут отменены.

Рождественская ярмарка в Страсбурге, 2019 год. ФОТО: PATRICK HERTZOG/AFP/Scanpix

В сентябре объявили об отмене рождественских ярмарок в Париже, Аррасе, Гренобле и Лилле.

Во Франции существует обычай устраивать средневековые рождественские киоски в замках и крепостях. Несколько таких рождественских ярмарок также были отменены в этом году из-за коронавируса.

Во Франции коронавирус диагностирован у 1,17 миллиона человек, 111 000 выздоровели и более 35 000 скончались.

ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария также является страной рождественских традиций и рынков, куда многие туристы отправляются перед праздниками и на само Рождество.

Мэры Базеля и Цюриха объявили, что знаменитые рождественские ярмарки там состоятся и в конце этого года, несмотря на коронавирус, но по новым правилам, требующим от людей ношения маски и соблюдения дистанции.

Рождественские ярмарки в Берне, Локарно, Люцерне, Монтрё и Шаффхаузене отменены.

В Швейцарии коронавирус диагностирован у 121 000 человек, 61 700 человек выздоровели и 1914 человек умерли от вируса.

АВСТРИЯ

В то время как сотни рождественских ярмарок отменяются во многих европейских странах, Австрия движется в обратном направлении, и большинство крупных рождественских ярмарок там пройдут в декабре этого года.

По словам представителей Вены и Зальцбурга, в этом году рождественские ярмарки пройдут в полном объеме, но с соблюдением правил безопасности.

Рождественский рынок в Вене, Австрия, 2017 год. ФОТО: JOE KLAMAR/AFP/Scanpix

То же самое заявили и представители Гальштата и Граца.