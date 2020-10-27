Ольга Орлова: «Через постель можно добиться только постели»

Ольга Орлова была первой, кого продюсеры «Блестящих» пригласили в состав группы. Им понравился задор юной певицы, которая обладала не только хорошими вокальными данными, но и сама писала хиты. Спустя пять лет артистка нашла в себе силы оставить коллектив ради семьи, а затем начала сольную карьеру. Звезда отмечает: на пути к успеху ей никогда не приходилось предавать себя. «Хочется уже, наконец, добиться чего-нибудь через постель?» — спросили артистку фанаты.

42-летняя певица не оставила провокационный вопрос без внимания и ответила подписчику с иронией: «Мне кажется, через постель можно добиться только постели. Для всего остального нужен талант, мозги и трудолюбие».

Напомним, что три года назад Ольга пополнила ряды ведущих «ДОМа-2». Многие зашептались, мол, артистку попросту пристроил бывший муж Александр Карманов, ведь его компания как раз занимается продвижением реалити. Однако звезда старается игнорировать неприятные сплетни. «Если я устала, то хочется, конечно, ответить взаимностью. Но, как правило, я таких людей жалею», — рассуждала она о хамском поведении хейтеров.

Впрочем, в последнее время 42-летней исполнительнице действительно не до разбирательств. Недавно она призналась, что встречается с 50-летним бизнесменом и наслаждается романтичным периодом их отношений. «Ели честно, то у меня сейчас каждый день самый счастливый, — откровенничала Орлова в беседе с поклонниками. — Рядом мои близкие, у меня прекрасный сын, я чувствую себя любимой женщиной, так как со мной лучший мужчина на свете. У меня потрясающие подруги и друзья, мои любимые «хвостики» рядом, и в моем сердце живет любовь».