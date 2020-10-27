В Сети появилось постельное фото ловеласа Верника и звезды сериала «Кухня»

Актер Игорь Верник с гордостью поддерживает звание одного из самых «любвеобильных» мужчин российского шоу-бизнеса. В своем Instagram 57-летний народный артист РФ опубликовал провокационное фото со звездой сериала «Кухня» — актрисой Еленой Подкаминской.

В кадре — актеры, нежно прильнувшие друг к другу на шикарной кровати с огромным изголовьем. Елена с минимальным макияжем, патчами под глазами и в разноцветной пижаме лежит на переднем плане, а Игорь, как порядочный муж, склонился над «любимой», недвусмысленно обняв ее за бедро.

«После съемок в „Кухне“ снимаемся с @podkaminskaya_official в новой истории и, как видите, не на кухне…» — пояснил артист.

Стоит отметить, что «подпись» Верника пришлась как нельзя кстати: многие фолловеры актера уже подумали о его новом романе.