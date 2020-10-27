Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца, заболевшего коронавирусом в начале октября

У Бедроса Киркорова после перенесенного коронавируса начались осложнения на сердце. Он находился в реанимации, практически не мог говорить, Филипп очень за него беспокоился, но верил, что все будет хорошо. Ранее Киркоров рассказывал, что неожиданно для себя узнал, что тоже переболел COVID-19. Сданный тест в Греции показал большое количество антител, пишут Аргументы.