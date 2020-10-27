Ким Кардашьян показала фигуру в бикини в честь 40-летия

Свой день рождения Ким решила провести с семьей и самыми близкими друзьями, которых она вывезла на частном самолете на остров. К слову, где именно Ким отмечала юбилей, до сих пор неизвестно. Перед посадкой на частный самолет все гости сделали тест на коронавирус. Кардашьян серьезно подошла к безопасности своих родных и друзей и не хотела, чтобы вечеринка омрачилась болезнью.

В своем микроблоге Ким в честь 40-летия опубликовала снимок, сделанный на побережье океана в бикини цвета хаки. Свой образ Кардашьян дополнила коричневой банданой и очками в стиле 90-х годов. Поклонники оценили образ Ким и отметили, что в свои 40 лет телезвезда выглядит отлично и гораздо моложе своего возраста. К слову, фото было сделано как раз во время вечеринки в честь дня рождения.

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