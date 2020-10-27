Пять продуктов, которые категорически нельзя разогревать

Разогревать пищу обычно не рекомендуется, потому что большинство продуктов содержат соединения, которые становятся вредными, точнее токсичными, при повторном нагревании. Среди тех, которые относятся к группе риска по причине потери питательных свойств и ферментов после обработки, выделяют:

1. Шпинат, свекла, сельдерей и свекла содержат нитраты, которые под действием микроорганизмов и нагревания переходят в нитритные соединения и далее в нитрозамины, которые являются очень вредными и канцерогенными. Шпинат – самый опасный в этой группе, и его всегда употребляют строго в свежем виде.

2. Грибы легко изменяются из-за своих белков и становятся вредными, их рекомендуется слегка нагревать до 70 градусов.

3. Картофель также относится к группе токсичных продуктов, которые теряют свои питательные свойства после нагревания, и последние исследования показали, что картофель наиболее полезен в приготовлении, но в охлажденном виде. А именно, при охлаждении в картофеле увеличивается доля резистентного крахмала, обладающего пробиотическим действием.

4. При нагревании мясо становится неизвестным вашему организму из-за изменения белкового состава. Когда белки нагреваются в течение длительного времени при высоких температурах, их структура изменяется и, таким образом она становится неизвестной организму, неперевариваемой и, следовательно, токсичной.

5. К продуктам высокого риска, которые подвергаются повторному нагреванию, относятся также продукты, обработанные при низких температурах, такие как мясо птицы, вареная и копченая рыба (лосось, скумбрия, треска), сырые или слегка отварные моллюски, молочные продукты и блюда, приготовленные из молока, сыра и яйца. Когда вы едите эти продукты, разогревание недопустимо.

Продукты, которые страдают от перегрева, – это цельнозерновые провианты, а именно они теряют наименьшую пищевую ценность, при этом их состав остается относительно неизменным. К ним относятся: рис, пшено, амарант, ячмень и овес, пишет Yandex Zen.

Совет: допускается нагревание супа, если вы вынимаете из него мясо и овощи и нагреваете только жидкость, эту процедуру также рекомендуют для рагу. Если вы готовите большие порции пищи перед употреблением, разумно разделить их на более мелкие части, чтобы избежать многократного перегрева.