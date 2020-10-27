Пять продуктов, которые категорически нельзя разогревать

Свежеприготовленные блюда становятся роскошью в современном быстро меняющемся образе жизни, а горячая пища, к которой прибегают в этом случае, является одним из злейших врагов здоровья. Какие продукты нельзя разогревать повторно, а какие допускают непродолжительный разогрев?
Разогревать пищу обычно не рекомендуется, потому что большинство продуктов содержат соединения, которые становятся вредными, точнее токсичными, при повторном нагревании. Среди тех, которые относятся к группе риска по причине потери питательных свойств и ферментов после обработки, выделяют:
1. Шпинат, свекла, сельдерей и свекла содержат нитраты, которые под действием микроорганизмов и нагревания переходят в нитритные соединения и далее в нитрозамины, которые являются очень вредными и канцерогенными. Шпинат – самый опасный в этой группе, и его всегда употребляют строго в свежем виде.
2. Грибы легко изменяются из-за своих белков и становятся вредными, их рекомендуется слегка нагревать до 70 градусов.
3. Картофель также относится к группе токсичных продуктов, которые теряют свои питательные свойства после нагревания, и последние исследования показали, что картофель наиболее полезен в приготовлении, но в охлажденном виде. А именно, при охлаждении в картофеле увеличивается доля резистентного крахмала, обладающего пробиотическим действием.
4. При нагревании мясо становится неизвестным вашему организму из-за изменения белкового состава. Когда белки нагреваются в течение длительного времени при высоких температурах, их структура изменяется и, таким образом она становится неизвестной организму, неперевариваемой и, следовательно, токсичной.
5. К продуктам высокого риска, которые подвергаются повторному нагреванию, относятся также продукты, обработанные при низких температурах, такие как мясо птицы, вареная и копченая рыба (лосось, скумбрия, треска), сырые или слегка отварные моллюски, молочные продукты и блюда, приготовленные из молока, сыра и яйца. Когда вы едите эти продукты, разогревание недопустимо.
Продукты, которые страдают от перегрева, – это цельнозерновые провианты, а именно они теряют наименьшую пищевую ценность, при этом их состав остается относительно неизменным. К ним относятся: рис, пшено, амарант, ячмень и овес, пишет Yandex Zen.
Совет: допускается нагревание супа, если вы вынимаете из него мясо и овощи и нагреваете только жидкость, эту процедуру также рекомендуют для рагу. Если вы готовите большие порции пищи перед употреблением, разумно разделить их на более мелкие части, чтобы избежать многократного перегрева.
Теплая водяная баня – идеальное решение для разогрева, например, рыбы и мяса, поскольку таким образом благоприятная температура не вызывает образования вредных веществ в пище.