Глюкоза надела на отдыхе откровенный купальник, и фанаты пришли в ужас от ее худобы

Глюкоза продолжает делиться приятными моментами с отдыха на Мальдивах, выкладывая горячие снимки в Инстаграм. 34-летняя певица похвасталась формами, устроив яркую фотосессию в лазурной воде. Для съёмки она выбрала весёлый оранжевый купальник и ослепительно улыбалась в камеру, подчеркнув губы красной помадой.

Исполнительница показала, что даже рождение двух детей не может навредить её фигуре. Глюкоза остаётся всё такой же спортивной и стройной, что она наглядно продемонстрировала, приняв выигрышные позы.