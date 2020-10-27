Вт, 27.10.2020
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Глюкоза надела на отдыхе откровенный купальник, и фанаты пришли в ужас от ее худобы

Певица Глюкоза

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Артистка тщательно следит за фигурой, но не все оценили ее рвение, сообщает Лайф.

Глюкоза продолжает делиться приятными моментами с отдыха на Мальдивах, выкладывая горячие снимки в Инстаграм. 34-летняя певица похвасталась формами, устроив яркую фотосессию в лазурной воде. Для съёмки она выбрала весёлый оранжевый купальник и ослепительно улыбалась в камеру, подчеркнув губы красной помадой.

Исполнительница показала, что даже рождение двух детей не может навредить её фигуре. Глюкоза остаётся всё такой же спортивной и стройной, что она наглядно продемонстрировала, приняв выигрышные позы.

Поклонники поставили эффектным снимкам почти 80 000 лайков и не смогли сдержать свой восторг. Юзеры отмечали, что Глюкоза выглядит настолько хорошо, что может служить образцом для подражания. Однако некоторым показалось, что артистка переборщила с диетами и стала болезненно худой.

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