Солистка Little Big опубликовала фото топлес и рассказала, как изнуряла себя голодом

Софья Таюрская призналась, что после жестких диет три года страдала от расстройства пищевого поведения, передает Пятый канал.
Солистка Little Big Софья Таюрская показала подписчикам откровенные фотографии, на которых продемонстрировала завидную фигуру и рассказала, чего ей стоила ее внешность. Оказалось, что четыре года назад девушка весила 48 килограммов, так как изнуряла себя жесткими диетами — питалась только жидкими супами и овощами. После этого она ушла начала поправляться и всего за два месяца набрала 10 килограммов.
«С того момента начались адские качели: +5, -3, +7, -2. В итоге я заработала расстройство пищевого поведения и промучилась 3 года. После всех голодовок и зажоров я наконец-то остановилась, начала правильно питаться и год провела в спортзале. На весах было около 60 килограммов, вес не уходил, но объемы ушли очень круто. -12 см в талии за 3 месяца спорта и правильного питания. На фото справа июль 2020», — написала девушка, приложив фотографии к посту в Instagram.
Сейчас, по словам Софии, она не ставит себе ограничений в еде, не очень много тратит времени на спорт, но главным достижением девушка считает победу над опасным синдромом. Певица понимает, что потребляемая пища не может не отражаться на фигуре, но снова голодать и рисковать здоровьем ради стройности она не готова.
«Хочу ли я опять увидеть на весах 48 кг? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах, при этом я - вечно худеющая Соня. На тему похудения я могу разговаривать вечно, но самое главное, что я поняла за весь этот путь: то, как ты выглядишь, — это твой выбор», — заявила она.