«Может быть, его в живых уже нет»: брат Моисеева пожаловался на исчезновение артиста

Маркс Толкач заявил, что уже полгода не может связаться с Борисом Моисеевым.
Как заявил живущий в Канаде брат артиста Маркс Толкач, он не может дозвониться до Бориса уже на протяжении полугода.
Мужчина уверен, что директор артиста Сергей Горох врет, заявляя, что с Моисеевым якобы все хорошо, и на самом деле певец может находиться в очень плохом состоянии. Напомним, что ситуация со здоровьем Моисеева серьезно ухудшилась после того, как он перенес два инсульта. В результате Борис не может выступать на сцене и зарабатывать своим творчеством.
По словам Толкача, он не знает, что происходит с его братом начиная с 22 апреля – с этого дня Максим не может дозвониться до Бориса, а Сергей Горох не поднимает трубку.
Сам Горох продолжает уверять, что с Моисеевым все хорошо, просто артист решил отправиться на пенсию. Однако Толкач не верит Гороху, недоумевая, на какие деньги сейчас живет его брат.