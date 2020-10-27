«Может быть, его в живых уже нет»: брат Моисеева пожаловался на исчезновение артиста

Поклонники популярного в прошлом певца Борис Моисеева переживают за его здоровье, пишет Topnews.

Как заявил живущий в Канаде брат артиста Маркс Толкач, он не может дозвониться до Бориса уже на протяжении полугода.

Мужчина уверен, что директор артиста Сергей Горох врет, заявляя, что с Моисеевым якобы все хорошо, и на самом деле певец может находиться в очень плохом состоянии. Напомним, что ситуация со здоровьем Моисеева серьезно ухудшилась после того, как он перенес два инсульта. В результате Борис не может выступать на сцене и зарабатывать своим творчеством.

В эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ Толкач заявил, что «Бориса вообще нет» и «он пропал». «Может быть, его в живых уже нет…» – заявил журналистам брат артиста.

По словам Толкача, он не знает, что происходит с его братом начиная с 22 апреля – с этого дня Максим не может дозвониться до Бориса, а Сергей Горох не поднимает трубку.