«Примитивно дурят народ»: Екатерина Андреева раскритиковала масочный режим

Известная телеведущая Екатерина Андреева в Instagram впервые высказалась о сложившейся в России ситуации с COVID-19. В частности, комментируя пост предпринимателя Яна Яновского, она подвергла критике преподносимую людям опасность коронавируса, отметив, что при помощи него всего лишь «примитивно дурят народ», пишет Topnews.
На высказывание своего мнение телеведущую подстегнул Янковский, который выразил возмущение тем, что во время спектакля в Большом театре в партере практически все зрители сидела без средств СИЗ, в то время как он не снимал маску. Таким образом он призвал людей подумать о себе и окружающих во избежание тяжелых последствий своего безрассудства.
Андреева же в ответ предложила Янковскому и читателя подумать о «закошмаренных людях, которым внушают опасность этого вируса».
В поддержку своих слов ведущая привела статистику смертности РФ и США до и во время пандемии, которые, как оказалось, практически не отличаются. Она также добавила, что и сама ходила во время пандемии в Большой театр и сидела в партере без маски. Андреева при этом пояснила, что поступает так не из легкомыслия. По ее словам, постоянное ее ношение может спровоцировать эмфизему легких в результате недостаточного поступления кислорода, что похуже COVID-19.
Также она сообщила, что из-за эпидемии от рака скончались около 10 ее знакомых, потому как им отказали в плановой химиотерапии. При этом ее супруга обязали подписать документ о том, что он уже переболел «ковидом», в то время как анализы были отрицательными.
Спустя некоторое время она и вовсе удалилась свой комментарий, видимо, на нее пользователи Сети обрушились с критикой.