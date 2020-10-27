«Примитивно дурят народ»: Екатерина Андреева раскритиковала масочный режим

На высказывание своего мнение телеведущую подстегнул Янковский, который выразил возмущение тем, что во время спектакля в Большом театре в партере практически все зрители сидела без средств СИЗ, в то время как он не снимал маску. Таким образом он призвал людей подумать о себе и окружающих во избежание тяжелых последствий своего безрассудства.

Андреева же в ответ предложила Янковскому и читателя подумать о «закошмаренных людях, которым внушают опасность этого вируса».

В поддержку своих слов ведущая привела статистику смертности РФ и США до и во время пандемии, которые, как оказалось, практически не отличаются. Она также добавила, что и сама ходила во время пандемии в Большой театр и сидела в партере без маски. Андреева при этом пояснила, что поступает так не из легкомыслия. По ее словам, постоянное ее ношение может спровоцировать эмфизему легких в результате недостаточного поступления кислорода, что похуже COVID-19.

Также она сообщила, что из-за эпидемии от рака скончались около 10 ее знакомых, потому как им отказали в плановой химиотерапии. При этом ее супруга обязали подписать документ о том, что он уже переболел «ковидом», в то время как анализы были отрицательными.