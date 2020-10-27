«Пять-семь раз всего»: объявилась еще одна любовница Тарзана

.Едва ли не главной скандальной новостью российского шоу-бизнеса стала измена стриптизёра Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, супруге певице Наташи Королевой с 28-летней актрисой Анастасией Шульженко. Причем Королева встала на защиту супруга, который, как оказалось, не выдержал столь бурного обсуждения в СМИ и на различных ток-шоу и попал в реанимацию.

После выхода большого интервью супружеской четы все вроде бы улеглось, и громкие заголовки перестали выходить. Однако своей историей любовной связи с Тарзаном на передаче «На самом деле» поделилась еще одна представительница женского пола.

Примечательно, что изначально она пришла на это ток-шоу, чтобы разоблачить Шульженко и защитить Глушко. Как рассказала уроженка Пскова Ксения Чернова, она является тренером по технике речи и актерскому мастерству и работала в Тарзаном в этой области в 2018 году. Их знакомство произошло в том же году после спектакля артиста и ее инициативе.

Однако рабочие отношения в какой-то момент переросли в интимные. Как пояснила Чернова, правда, они не были регулярным, за полтора года «5-7 раз всего». При этом она не смогла предоставить никакие доказательства факта сексуальных отношений между ними, кроме фривольных смс-сообщений от Глушко.

Отметим, что эксперты шоу усомнились в словах Черновой. А реакции самого Глушко и Королевой пока еще не последовали.

Между тем, оба они сегодня отметились резонансными постами в Instagram. И если Глушко посвятил стих с признанием в любви Королевой, то последняя намекнула всем недоброжелателям и злопыхателям, что им все же придется «ответить за базар», как это было в ее молодость в 90-е годы.

Как пишет Глушко, не так давно он наслаждался всеми прелестями жизни, однако в один момент все обрушилось, а единственной спасительницей и ангелом во плоти для него оказалась его супруга, за что он ей безмерно благодарен. Именно она его поддержала, когда он был раздавлен и ему хотелось плакать и кричать, пока «серые мыши» грызли его плоть, имея ввиду журналистов и телевизионщиков, ну и, конечно, Шульженко.

Королева же в своем репертуаре призвала все недоброжелателей и желающих попиариться на этой истории людей подумать еще раз, прежде чем вмешиваться, высказывая новые предположения на сей счет, и уже тем более высказывать какие новые факты. «Молодежь, возьмите себе это на заметку, неважно, какой за окном год – за гнилой базар всегда надо отвечать!!! », – призвала Наташа.