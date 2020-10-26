Эксперт объяснил, как полностью отключить слежку на смартфоне, но для этого придется пойти на жертвы

Об этом рассказал представитель компании “Рексофт” Евгений Черток. По его словам, можно убрать слежку на гаджете, однако если вы представляете интерес для спецслужб, то они вас все равно найдут. Об этом IT-специалист сообщил в беседе с агентством “Прайм”.

Но если удалить некоторые приложения, то можно убрать слежку тех, кто действует в рекламных целях. Черток отметил, что слежкой занимаются почти все приложения на смартфоне. Выяснить свои соединения можно при помощи анализатора трафика. Как правило, по умолчанию отслеживается геолокация и сферы поиска, пишет Topnews.ru.

Современные технологии дают возможность анализировать записи, а затем продавать их. Эксперт добавил, что, кроме ненужных приложений, для уменьшения уровня слежки следует выключить мобильный интернет, геолокацию, bluetooth и wi-fi.