Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов стал инвалидом, выживая на пенсию

Степанов проживает в двухкомнатной квартире, расположенной на окраине Москвы. С ним живут его родители, которые помогали актеру после того, как он выпал с 3-го этажа. Напомним, тогда, по версии СМИ, у Василия Степанова проявился тяжелый диагноз, его поставили на учет в психдиспансер.

Брат актера в эфире «Звезды сошлись» рассказал, что у Степанова третья группа инвалидности, ему диагностировали шизофрению. Деньги актера от государства помогали семье в трудные времена, пишет Topnews.ru.

По мнению Максима Степанова, именно актерство привело к проблемам с психикой у Василия. Это же предполагают и коллеги Степанова.

«Василий еще в студенчестве был скромным и неуверенным в себе человеком», – отметила актриса Любовь Руденко.

При этом семья Степанова рассказала, что он остается обычным человеком, у него все хорошо, он даже помогает заболевшему дедушке.

Как писал ранее Topnews, в прессе появились слухи о выдуманном падении Степанова с балкона. Сообщалось, что актер разочаровался в кино после того, как узнал, что многого можно достичь, согласившись на отношения с режиссерами-гомосексуалистами.