Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов стал инвалидом, выживая на пенсию

Некогда популярный актер Василий Степанов уже долгие годы живет в безвестности. По данным его родственников, звезда «Обитаемого острова» режиссера Федора Бондарчука страдает от шизофрении и пока выживает на пенсию по инвалидности.
Степанов проживает в двухкомнатной квартире, расположенной на окраине Москвы. С ним живут его родители, которые помогали актеру после того, как он выпал с 3-го этажа. Напомним, тогда, по версии СМИ, у Василия Степанова проявился тяжелый диагноз, его поставили на учет в психдиспансер.
Брат актера в эфире «Звезды сошлись» рассказал, что у Степанова третья группа инвалидности, ему диагностировали шизофрению. Деньги актера от государства помогали семье в трудные времена, пишет Topnews.ru.
По мнению Максима Степанова, именно актерство привело к проблемам с психикой у Василия. Это же предполагают и коллеги Степанова.
«Василий еще в студенчестве был скромным и неуверенным в себе человеком», – отметила актриса Любовь Руденко.
При этом семья Степанова рассказала, что он остается обычным человеком, у него все хорошо, он даже помогает заболевшему дедушке.
Как писал ранее Topnews, в прессе появились слухи о выдуманном падении Степанова с балкона. Сообщалось, что актер разочаровался в кино после того, как узнал, что многого можно достичь, согласившись на отношения с режиссерами-гомосексуалистами.
Также у Степанова развилась депрессия после расставания с девушкой, мать «возила его гадалкам». Кроме того, сам актер имел только эффектную внешность, но не умел говорить в кадре. По этой причине Василия Степанова переозвучили в «Обитаемом острове».