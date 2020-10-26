Не упустите возможность совершить необычный полет из Риги в ... Ригу

Латвийская фирма Balt Go предлагает своим клиентам совершить необычный полет. Так, совместно с airBaltic они запустили рейс из Риги в ...Ригу! Кстати, такие полеты совершаются и в других странах с целью изучения ландшафта или празднования какого-либо события.
Пассажиры такого рейса могут наблюдать прекрасный вид на Ригу, наслаждаться изысканным меню и вновь почувствовать свободу передвижения и ощутить отпуск.
Билет на такой рейс стоит 159 евро и не зависит от заполненности борта. Первый полет стартовал вчера, 25 октября, в 16.15. В аэропорту надо уже быть к 15 часов.
«В полете вы насладитесь самим процессом, проведете полтора часа в новом самолете Airbus A220 -300. Во время полета пассажирам предлагается специальное меню, которое приготавливается из местных продуктов по старинным рецептам», - пишет airBaltiс.