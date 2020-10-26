Не упустите возможность совершить необычный полет из Риги в ... Ригу

Пассажиры такого рейса могут наблюдать прекрасный вид на Ригу, наслаждаться изысканным меню и вновь почувствовать свободу передвижения и ощутить отпуск.

Билет на такой рейс стоит 159 евро и не зависит от заполненности борта. Первый полет стартовал вчера, 25 октября, в 16.15. В аэропорту надо уже быть к 15 часов.