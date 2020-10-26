Пн, 26.10.2020
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Не упустите возможность совершить необычный полет из Риги в ... Ригу

Flight attendant smiles as she serves passengers during a "flight to nowhere" over Latvia, October 25, 2020. Latvian travel agency Balt Go organized flight Riga-Riga for those who miss travel and the flying experience. Picture taken October 25, 2020. REUTERS/Janis Laizans

ФОТО: JANIS LAIZANS/REUTERS

Латвийская фирма Balt Go предлагает своим клиентам совершить необычный полет. Так, совместно с airBaltic они запустили рейс из Риги в ...Ригу! Кстати, такие полеты совершаются и в других странах с целью изучения ландшафта или празднования какого-либо события.

Пассажиры такого рейса могут наблюдать прекрасный вид на Ригу, наслаждаться изысканным меню и вновь почувствовать свободу передвижения и ощутить отпуск.

Регистрация на необычный рейс

ФОТО: Reuters / Scanpix

Билет на такой рейс стоит 159 евро и не зависит от заполненности борта. Первый полет стартовал вчера, 25 октября, в 16.15. В аэропорту надо уже быть к 15 часов.

Шампанское уже джет вас на борту

ФОТО: Reuters / Scanpix

«В полете вы насладитесь самим процессом, проведете полтора часа в новом самолете Airbus A220 -300. Во время полета пассажирам предлагается специальное меню, которое приготавливается из местных продуктов по старинным рецептам», - пишет airBaltiс.

Прекрасный вид на закат

ФОТО: JANIS LAIZANS/REUTERS

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