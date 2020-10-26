Владимир Пресняков забрал Наталью Подольскую из роддома

Наталья старалась как можно дольше скрывать свое положение от посторонних глаз и лишь сравнительно недавно сообщила о скором прибавлении в своей семье. А 22 октября Ваня появился на свет в одной из столичных клиник.

Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо,

— поделилась 38-летняя певица, опубликовав фото, сделанное после родов.

Супруг Подольской не мог сдержать слез, узнав о радостной новости. «Ваня, здравствуй!» — отметил он в личном блоге.

Около часа назад сестра Наташи сообщила, что Иван с родителями выписались из клиники. «Иван Владимирович дома», — рассказала Юлиана в личном блоге.

А несколько минут назад и сама Наталья порадовала подписчиков домашним фото.