Пн, 26.10.2020
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Владимир Пресняков забрал Наталью Подольскую из роддома

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

ФОТО: Instagram

На днях Наталья Подольская и Владимир Пресняков снова стали родителями — у звездной пары родился сын, которого назвали Ваней. Сегодня певицу выписали из родильного дома, счастливый отец забрал домой жену и малыша, пишет Стархит.

Наталья старалась как можно дольше скрывать свое положение от посторонних глаз и лишь сравнительно недавно сообщила о скором прибавлении в своей семье. А 22 октября Ваня появился на свет в одной из столичных клиник.

Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо,

— поделилась 38-летняя певица, опубликовав фото, сделанное после родов.

Супруг Подольской не мог сдержать слез, узнав о радостной новости. «Ваня, здравствуй!» — отметил он в личном блоге.

Около часа назад сестра Наташи сообщила, что Иван с родителями выписались из клиники. «Иван Владимирович дома», — рассказала Юлиана в личном блоге.

А несколько минут назад и сама Наталья порадовала подписчиков домашним фото.

Напомним, беременность Подольской протекала достаточно легко. Правда, у артистки все же возникали некоторые проблемы со здоровьем на поздних сроках. Благо, все обошлось. Теперь же поклонники звезды с нетерпением ждут ее публикаций на тему родов.

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