Владимир Пресняков забрал Наталью Подольскую из роддома

На днях Наталья Подольская и Владимир Пресняков снова стали родителями — у звездной пары родился сын, которого назвали Ваней. Сегодня певицу выписали из родильного дома, счастливый отец забрал домой жену и малыша, пишет Стархит.
Наталья старалась как можно дольше скрывать свое положение от посторонних глаз и лишь сравнительно недавно сообщила о скором прибавлении в своей семье. А 22 октября Ваня появился на свет в одной из столичных клиник.
— поделилась 38-летняя певица, опубликовав фото, сделанное после родов.
Супруг Подольской не мог сдержать слез, узнав о радостной новости. «Ваня, здравствуй!» — отметил он в личном блоге.
Около часа назад сестра Наташи сообщила, что Иван с родителями выписались из клиники. «Иван Владимирович дома», — рассказала Юлиана в личном блоге.
А несколько минут назад и сама Наталья порадовала подписчиков домашним фото.
Напомним, беременность Подольской протекала достаточно легко. Правда, у артистки все же возникали некоторые проблемы со здоровьем на поздних сроках. Благо, все обошлось. Теперь же поклонники звезды с нетерпением ждут ее публикаций на тему родов.