Какие покупки принесут в дом беду: ТОП-5 опасных приобретений по приметам

Чучела животных, птиц

Чучела – это мертвая энергетика. Если украсить жилище «тушками» животных или птиц, то вместе с ними в ваш дом войдет энергия смерти. Такие предметы могут «примагнитить» в вашу жизнь неприятности и несчастья.

Мелкие безделушки

Если дом заставлен мелкими безделушками – статуэтками, картинками, поделками, которые в нагромождении стоят на полках по всей квартире и не являются элементами какой-то коллекции, то не стоит ждать удачных перемен в своей жизни, говорят народные приметы. Изменения не приходят к тому, у кого дома царит беспорядок, энергия хаоса – так объясняют примету опытные эзотерики. Так что не тратьте деньги на бесполезные «мелочи», которые не представляют никой ценности и только лишь кажутся милыми. Лучше избавиться от ненужного хлама и дать дорогу переменам.

Антиквариат

Старые вещи обладают особой притягательностью для многих людей. В антикварных магазинах и на блошиных рынках всегда много покупателей, желающих обзавестись редким предметом. Старые вещи обладают историей и имеют свою энергетику, которой их могли наделить бывшие владельцы. Далеко не всегда эта энергетика позитивна. Бывает, что вещи приобретают «злой» характер и вредят своим новым владельцам – вызывают болезни, «обрезают» финансовый поток. Особенно опасны в этом плане личные вещи – гребни, заколки, зеркала, шкатулки, столовые приборы, посуда.

Одежда в секонд-хенде

Одеваться в секонд-хенде сейчас даже модно – это экономно и экологично. Однако носить вещи с чужого плеча может быть опасно, потому что одежда и обувь «впитывают» энергетику владельцев. Если он был удачливым человеком, то тогда покупатель секонд-хенда увеличит свою удачливость. А вот если бывший хозяин болел или испытывал хронические проблемы с финансами, то все его «таланты» могут достаться новому хозяину – уверены эзотерики.

Искусственные цветы