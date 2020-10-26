Самая маленькая столица в СССР – Таллинн: смотрите захватывающие дух фотографии из прошлого

Советский Союз был уникальной страной, каких в мире не было и уже не будет. И до сих пор столицы бывших союзных республик, как бы хорошо или плохо в наше время они ни жили, ностальгируют по тем временам. По стабильности, по развитию, по тому образу жизни, когда никуда не надо было спешить, а жить в свое удовольствие, пишет автор канала «Пешком вокруг Земли!» на портале Zen.Yandex.ru.
Столицы Союзных республик всегда строились с размахом, и даже те, где численность населения была не очень большой - тот же Вильнюс или Кишинев. Но была одна из столиц союзных республик, которая к распаду СССР занимала последнее место по численности населения.
Советская Эстония считалась у жителей других республик едва ли не капиталистической страной. Все здесь было другое - архитектура, трамваи, машины, магазины, люди...
К 1989 году население Таллинна достигло отметки в 478 тысяч жителей, что сделало его самой маленькой столицей среди столиц союзных республик.
И все же Таллинн был необычным городом. Старинная архитектура центра сменялась масштабностью спальных районов. Все здесь было необычным, современным. Если в советских фильмах нужно было снять страны Западной Европы, это снимали именно в Таллинне.
Жители других союзных республик, приезжая в Таллинн, отмечали, что местные задирали носы, считали себя как бы выше других. Больше всего резали слух названия таллинских районов - Ласнамяэ, Маарьямяэ, Какумяэ...
Местами Таллинн даже в середине 80-х напоминал Западную Европу. Вот, например, бар в гостинице «Олимпия». 1985 год.
А местами напоминал безликие микрорайоны всего остального СССР.
Тут всегда можно было встретить множество советских новеньких подкрашенных жигулей.
Таким вот был Таллинн - самая маленькая из столиц союзных республик.