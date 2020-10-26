Самая маленькая столица в СССР – Таллинн: смотрите захватывающие дух фотографии из прошлого

Советский Союз был уникальной страной, каких в мире не было и уже не будет. И до сих пор столицы бывших союзных республик, как бы хорошо или плохо в наше время они ни жили, ностальгируют по тем временам. По стабильности, по развитию, по тому образу жизни, когда никуда не надо было спешить, а жить в свое удовольствие, пишет автор канала «Пешком вокруг Земли!» на портале Zen.Yandex.ru.