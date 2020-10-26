Обычные продукты, которые при передозировке становятся ядом

Мы наивно верим, что повсеместно распространенные продукты просто не могут быть вредными. Однако правда состоит в том, что практически ежедневно все мы сталкиваемся с овощами, фруктами и специями, которые на самом деле могут оказаться смертельно опасными для всей семьи, передает zen.yandex.ru.
От передозировки могут умереть не только наркоманы, но здоровые граждане — по глупости или по незнанию, пишет zen.yandex.ru.
Перечисленные ниже продукты в небольших количествах варьируются от безвредных до полезных, но становятся токсичными в больших объёмах. И если вы переусердствуете, то эти, казалось бы, безобидные продукты вполне могут отправить вас в больницу или морг.
Овощи из семейства крестоцветных
К семейству крестоцветных относятся такие богатые питательными веществами овощи, как различные сорта капусты: белокочанная, брюссельская и брокколи. Эти овощи часто рекомендуются к употреблению из-за наличия в них большого количества антиоксидантов и других полезных для здоровья веществ, но чрезмерное увлечение листовой зеленью может иметь и отрицательные результаты.
Употребление слишком большого количества брокколи или любой другой капусты может также привести к гипотиреозу — недостатку гормонов щитовидной железы. Эксперты по питанию говорят, что овощи из семейства крестоцветных «в разумных количествах» приносят много пользы для здоровья. Негативные последствия происходят только тогда, когда люди употребляют их в чрезмерных дозах. Если человеку поставлен диагноз гипотиреоз, его тут же предупреждают, что ему следует избегать употребления крестоцветных овощей.
Чай
Мужчина из Арканзаса был госпитализирован после жалоб на тошноту, боли в теле и рвоту. Ему поставили диагноз - почечная недостаточность. Как выяснилось позже, он пил слишком много чая со льдом (около 16 чашек в день, по 240 миллилитров каждая).
Пациенту был назначен диализ. Врачи выяснили, что почечная недостаточность была связана с переизбытком оксалата.
Важно! В день без вреда для здоровья можно выпивать не больше четырех чашек чая.
Соевый соус
Если выпить более 900 мл соевого соуса, то можно впасть в кому от превышения уровня соли в организме. Именно это и случилось в 2013 году с 19-летним парнем из Вирджинии (США). При переизбытке соли в крови, организм пытается вытянуть воду из всех частей тела, включая мозг, чтобы снизить концентрацию.
А когда мозг теряет воду, он сжимается и может начать кровоточить. Парня из Вирджинии удалось спасти . Врачи вымыли соль из его организма с помощью воды и сахарной декстрозы.
Грибы
Грибы — это достаточно популярный деликатес, который в магазинах можно встретить в очень разных формах подачи: от сырого до консервированного вида.
Больше всего в продуктовых магазинах ценятся сырые грибы, упакованные в одноразовые контейнеры. Однако иногда случается так, что товар залеживается, или нарушаются правила его хранения, и тогда грибы в своих пластиковых упаковках начинают покрываться плесенью, в которой присутствует очень токсичная бактерия — ботулина.
Этот микроорганизм обычно находится в кишечном тракте многих животных, а на грибы он может попасть вместе с удобрениями. Плесень на свежей продукции может указывать на наличие этой смертельно опасной для человека бактерии.
Ботулотоксин — это ядовитое вещество, влияющее на работу нервной системы. Он также входит в состав всем известного ботокса, используемого в косметологических процедурах. Небольшие дозы этого нейротоксина для человека обычно не опасны, но чрезмерное употребление испорченных или даже обычных консервированных грибов может вызвать мышечный паралич и затрудненное дыхание.
Мускатные орехи
Мускатный орех — это довольно универсальная приправа, которая используется в приготовлении многих блюд. Его также добавляют в состав некоторых препаратов, помогающих при тошноте, расстройстве кишечника и других проблемах с пищеварительной системой. Когда-то очень давно мускатный орех даже использовали в стоматологии для обезболивания. Однако если у вас аллергия на эту специю, могут возникнуть даже галлюцинации.
Блюда с мускатным орехом пользуются популярностью, но будьте осторожны с его количеством. При проглатывании всего около 4,4 г (2 ч.л.) специи может произойти отравление мускатным орехом.
Иногда люди употребляют мускатный орех в больших количествах в качестве галлюциногена.
Обычно в течение часа после употребления большого количества мускатного ореха начинаются серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Через несколько часов люди могут начать испытывать проблемы с сердцем и нервами. Это может быть особенно опасно для людей, которые ещё не знают о наличии у них сердечных заболеваний.
Впрочем, мускатный орех даже в критически высоких дозах редко несет смертельную опасность.
Манго
Дерево манго относится к семейству анакардиевых растений. Это семейство производит преимущественно костянковидные плоды, для которых характерны сочная мякоть и буквально каменистая внутренняя часть с семенем. Ежевика, орешки кешью и манго — все эти плоды тоже можно отнести к костянкам.
Некоторые из растений, представляющих это семейство, производят токсин под названием урушиол — светлое клейкое вещество, которое присутствует также и в кожуре манго. Большинство людей не страдает аллергией на это соединение, но те, у кого все же есть индивидуальная непереносимость урушиола, знают не понаслышке о весьма неприятном дерматите, который он вызывает. Многие любители манго отделываются разве что легкой сыпью и так называемым манговым зудом, а этого легко избежать с помощью обычных перчаток во время чистки сочного фрукта. Но если у человека повышенная чувствительность к урушиолу, контакт даже с листьями, кожурой и самой мякотью плода может привести к образованию волдырей на коже или спровоцировать анафилактический шок.
Если в магазине вы прочитаете на упаковке «сырые кешью», то знайте, что это неправда. Кешью на самом деле приготовлены на пару для удаления урушиола. Употребление действительно сырых кешью может оказаться фатальным, особенно для людей с аллергией на яд плюща. Поэтому, если вы когда-либо увидите кешью в природе… не ешьте их.
Тунец
В тунце содержится большое количество ртути, уровень которой определить без специального оборудования невозможно, так как этот показатель варьируется в зависимости от размера и вида рыбы.
Употребление большого объема тунца со ртутью приведет к отравлению. Признаки отравления — ухудшение координации, онемение пальцев, тремор, проблемы со зрением. Однако в тяжелых случаях возможны проблемы с почками, респираторная недостаточность, вплоть до летального исхода.
Предупреждения об употреблении тунца, касаются, как правило, беременных женщин и маленьких детей, но если переусердствовать с ним в суши-баре, то и все остальные подвергнутся риску.
Черная лакрица
Черная лакрица содержит соединение под названием глицирризин. Оно опасно для людей, старше 40 лет, так как приводит к снижению уровня калия в организме. В результате сбивается сердечный ритм и повышается кровяное давление. Может даже наступить сердечная недостаточность.
Ежедневное употребление в течение двух недель всего 57 граммов чёрной лакрицы, что составляет около трёх конфет, уже способно вызвать проблемы с сердцем.
Мед
Это малоизвестный факт, но мед действительно наполнен ядовитыми токсинами. Мед проходит процесс пастеризации (одноразовое нагревание с последующим быстрым охлаждением) после сбора, чтобы устранить эти токсины, но если этого не сделать, он чрезвычайно опасен.
Одна чайная ложка непастеризованного меда может привести к головным болям, головокружению, слабости и рвоте, которые могут длиться до 24 часов.
Корица
В магазинах можно встретить 2 вида корицы: фальшивую и настоящую корицу. Цейлонская корица — настоящая, а кассия — фальшивая, или иными словами альтернативная специя, которую обычно тоже выдают за корицу. Цейлонская корица обычно дороже, поэтому большинство людей предпочитает брать более доступный по цене товар — кассию. Фальшивая корица обладает большим количеством достоинств, но она также связана и с определенными рисками для здоровья.
Красная фасоль
Мало кто подозревает о том, что безвредна красная фасоль только при ее правильной обработке. Это практически ключевой момент, ведь сырая красная фасоль может оказаться даже смертельно опасной.
Как известно, в бобовых содержится фитогемагглютинин — естественный токсин, присутствующий и во многих других растительных плодах. Концентрация лектина, обнаруженного в этих овощах, обычно не слишком опасная для здоровья, но больше всего его можно найти именно в сырой красной фасоли.
Вымачивание и термическая обработка понижает ядовитость лектина, а вот в сырых овощах и бобах он все еще остается достаточно вредным. Даже всего одна горстка не до конца приготовленной красной фасоли может вызвать сильное пищевое отравление.
Кофе
Кофе повышает настроение, улучшает аппетит и моментально делает нас бодрее — это факт. Впрочем, в данном случае полезно знать меру.
Побочные эффекты обычно заметны в том случае, когда вы выпиваете 8–10 чашек кофе в день. Появляются бессонница, немотивированное беспокойство, тошнота, нерегулярное сердцебиение, тремор мышц и головные боли.
Картофель
Картофель относится к семейству пасленовых растений, среди которых есть немало токсичных видов. Обычно картофель — вполне безопасный корнеплод. Однако в случае озеленения картофеля не исключена и вероятность серьезной интоксикации.
Зеленый цвет на клубнях картофеля может указывать на то, что у овоща повышенный уровень ядовитого гликоалкалоида — соланина. В таких продуктах, как картофель, соланин обычно присутствует в крайне малых концентрациях. Но если употребить блюдо со слишком большим количеством этого гликоалкалоида, это может нанести вашему телу ощутимый вред. Если вы съели слишком много зеленой картошки, или у вас повышенная чувствительность к пасленовым, не исключены головные боли и проблемы с пищеварительной системой.
Бузина
Бузина довольно часто используются в джемах, винах и чаях, а ведь ее семена и листья содержат смертельный уровень цианид-продуцирующего гликозида. Если плоды, которые используются для приготовления варенья или вина не очень спелые, можно заполучить сильную тошноту и даже кому или смерть.
Потребуется только один стакан неправильно приготовленного сока бузины, вина или чая, чтобы почувствовать недомогание, а употребление до пяти стаканов опасно для жизни.