Обычные продукты, которые при передозировке становятся ядом

Ботулотоксин — это ядовитое вещество, влияющее на работу нервной системы. Он также входит в состав всем известного ботокса, используемого в косметологических процедурах. Небольшие дозы этого нейротоксина для человека обычно не опасны, но чрезмерное употребление испорченных или даже обычных консервированных грибов может вызвать мышечный паралич и затрудненное дыхание.

Мускатные орехи

Мускатный орех — это довольно универсальная приправа, которая используется в приготовлении многих блюд. Его также добавляют в состав некоторых препаратов, помогающих при тошноте, расстройстве кишечника и других проблемах с пищеварительной системой. Когда-то очень давно мускатный орех даже использовали в стоматологии для обезболивания. Однако если у вас аллергия на эту специю, могут возникнуть даже галлюцинации.

Блюда с мускатным орехом пользуются популярностью, но будьте осторожны с его количеством. При проглатывании всего около 4,4 г (2 ч.л.) специи может произойти отравление мускатным орехом.

Иногда люди употребляют мускатный орех в больших количествах в качестве галлюциногена.

Обычно в течение часа после употребления большого количества мускатного ореха начинаются серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Через несколько часов люди могут начать испытывать проблемы с сердцем и нервами. Это может быть особенно опасно для людей, которые ещё не знают о наличии у них сердечных заболеваний.

Впрочем, мускатный орех даже в критически высоких дозах редко несет смертельную опасность.

Манго

Дерево манго относится к семейству анакардиевых растений. Это семейство производит преимущественно костянковидные плоды, для которых характерны сочная мякоть и буквально каменистая внутренняя часть с семенем. Ежевика, орешки кешью и манго — все эти плоды тоже можно отнести к костянкам.

Некоторые из растений, представляющих это семейство, производят токсин под названием урушиол — светлое клейкое вещество, которое присутствует также и в кожуре манго. Большинство людей не страдает аллергией на это соединение, но те, у кого все же есть индивидуальная непереносимость урушиола, знают не понаслышке о весьма неприятном дерматите, который он вызывает. Многие любители манго отделываются разве что легкой сыпью и так называемым манговым зудом, а этого легко избежать с помощью обычных перчаток во время чистки сочного фрукта. Но если у человека повышенная чувствительность к урушиолу, контакт даже с листьями, кожурой и самой мякотью плода может привести к образованию волдырей на коже или спровоцировать анафилактический шок.

Если в магазине вы прочитаете на упаковке «сырые кешью», то знайте, что это неправда. Кешью на самом деле приготовлены на пару для удаления урушиола. Употребление действительно сырых кешью может оказаться фатальным, особенно для людей с аллергией на яд плюща. Поэтому, если вы когда-либо увидите кешью в природе… не ешьте их.

Тунец