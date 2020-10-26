Новый русский, крыша, базар: слова, которые остались в 90-х

А эти слова и их значения уже канули Лету. Да и пусть. Попытаюсь вспомнить самое популярное. Но, например, в Эстонии, кажется, как минимум 1 слово из вышеперечисленных используется и по сей день. Вы уже догадались, о чем идет речь?

Новый русский. Это такой дяденька в малиновом пиджаке или в черной кожаной куртке бандитской наружности с золотой цепью и беспроводным телефоном подмышкой. Малиновый пиджак это такой образ, ни разу не видел подобного пиджака на ком-то.

Труба. Это мобильный телефон. Лет пять назад, будучи в городе, видел картину. Лицо неприятной наружности сидело ногами на лавочке, говорило по телефону, повторяя фразу «Слышь, я тебе на трубу позвоню. На трубу позвоню, слышь».

Видик (видак). Устройство для просмотра видеокассет. Сначала было невидалью, потом видик был почти в каждой семье. Даже появилась особая культура «обмена кассетами». В это же время появилась секретная кассета без наклейки. Также работали прокаты видеокассет.

Рэкетир. Человек, который собирал мзду с предпринимателей за то, чтобы не навредить или, если чего, защитить от других мздоимцев.

Крыша. Организованная сеть рэкетиров.

Мальвины. Джинсы с особым вышитым лейблом на заду. Вроде как считались крутыми, но потом на эту крутость плюнули, так как джинсовая одежда с разными лейблами стала нормой.

Веерные отключения электричества. Насиделись тогда романтичными вечерами со свечками. Когда свечки кончались, сидели возле печки, которая хоть немного освещала дом. Вот бы в то время всякие современные повербанки, аккумуляторы и прочие накопили электроэнергии.

Барсетка. Небольшая мужская сумочка, в которой носили документы и деньги.

Вкладыш. Цветная картинка, в которую заворачивалась жевательная резинка. Картинки были красивые, а потому каждый второй ребенок их собирал. Особо ценились жвачки «Турбо», так как стоили они чуть дороже, а вкладыш представлял собой фотографию крутой машины. А девочки собирали Love is.

Шестисотый Мерседес. Немецкий автомобиль Mersedes-Benz 600l. Это как сегодня Роллс-Ройс. Про шестисотый мерседес складывали анекдоты, где почти всегда также присутствовал Запорожец.

Лимон. Миллион (вполне используемое сейчас слово).

Штука. Тысяча (и это тоже).

Капуста. Доллары США.

Зелень. Доллары США.

Стрелка. Организованная встреча криминальных элементов. Но чаще это слово употреблялось среди подростков, которые пытались подражать тем, кого боялись приличные люди.

Шейпинг. Оздоровительно-развивающая гимнастика. Часто этим словом называли обычную физическую зарядку для девиц в облегающих лосинах и майках. Физзарядка звучало не круто, а шейпинг круто.

Челнок. Мелкий торговец, который привозил товар из далекого далека в большой клетчатой сумке.

Базар. Разговор, речь. Обычно базар старались фильтровать.

Ваучер. Вполне себе финансовый термин, но в России данное слово приобрело немного негативный оттенок и стало обозначать государственную бумагу, которая еще раз показала, что всё поделено до нас (у нас сейчас ваучерами называют в том числе и подарочные карты).