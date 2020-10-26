Выступлений нет: Семенович теперь развозит пиццы

Денег у звезды нет. Именно поэтому она, едва оклемавшись после инфекции, решила не ждать у моря погоды и устроилась на работу курьером. Она лично развозит продуктовые заказы.

В первый рабочий день Семенович брала адреса в своем районе, но в ближайшее время намерена расширить географию и развозить продукты по всей Москве.

Пышногрудая звезда признается: развозить пиццу и продуктовые наборы ей непросто. Ведь ее появление вызывает у заказчиков шок. Но артистке это даже нравится. А больше всего ей импонирует, что за день она может заработать до пяти тысяч рублей. «С голоду не умру», – шутит звезда.