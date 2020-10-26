Продюсер Лободы впервые прокомментировала ее роман с Линдеманном

Ксения обвинила менеджера в том, что историю любви с германским рокером придумала и растиражировала именно она. Однако женщина категорически опровергла данное предположение, заверив, что это исключительно личная жизнь певицы и никаким пиаром в этой истории даже не пахнет.

«Ты же понимаешь, как странно это со стороны выглядит? Какой-то чувак, который все время фотографируется с какими-то женщинами, но никак ничего не комментирует. При этом растет ребенок, которому рано или поздно придется что-то объяснять…» — рассудила Ксения Собчак.

«Я думаю, что они как-то разберутся со всем этим. Это вообще не моя история и я в нее не погружаюсь», — ответила Нателла.