Пн, 26.10.2020
Из ряда вон выходящая ситуация в ночном клубе Pardon: что это вообще такое было? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Продюсер Лободы впервые прокомментировала ее роман с Линдеманном

Светлана Лобода

ФОТО: Sergei Bobylev/TASS

Нателла Крапивина опровергла слух о том, что это чисто продюсерский проект, передает teleprogrammа.pro.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина впервые прокомментировала отношения своей подопечной с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Произошло это на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Крапивина и Собчак
Крапивина и Собчак. YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»/ Кадр из шоу

Заметим, что недавно Светлана Лобода похвасталась в Сети колечком с огромным бриллиантом на безымянном пальце и роскошным букетом от любимого мужчины. Артистка по традиции не стала раскрывать имени своего воздыхателя. При этом ранее на передаче «Осторожно, Собчак!» ее старшая дочь Ева, рожденная в отношениях с танцовщиком Андреем Царем, рассказала ведущей программы, что ее мама общается с Тиллем, а ей он периодически передает подарки. Сказав это, малышка продемонстрировала дорогой кулон из серебра от лидера рок-группы.

Подчеркнем, что имя отца своей младшей дочки Тильды Лобода ни разу официально не называла.

НАВЕРХ
Back