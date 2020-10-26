Назван быстрый способ избавиться от похмелья

Чтобы быстро избавиться от похмелья и восстановить организм после выпитого накануне алкоголя, необходимо в первую очередь принять контрастный душ. Такой способ назвал «Пятому каналу» врач-нарколог Алексей Казанцев.

Следует также восстановить водно-электролитный баланс организма, для этого рекомендуется пить минеральную воду, «чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания».

Врач предупредил, что не стоит пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. По словам Казанцева, в состоянии похмелья нужно питаться продуктами, богатыми белками, например, можно приготовить с утра омлет.