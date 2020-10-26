«Жалкое подобие»: «Союзмультфильм» показал образ Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» представил окончательный визуальный образ Зайца из перезапуска мультфильма «Ну, погоди!», озвучивает которого шоумен Дмитрий Хрусталев, сообщает в понедельник пресс-служба киностудии, сообщает «РИА Новости».
Ранее стало известно, что премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова.
«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, создано более 30 вариаций образа — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.
Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким.
«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый — это <…> очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости», — отметил он.
Работу над перезапуском «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта «Роза Хутор». На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала — дети шести-восьми лет.