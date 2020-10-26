«Жалкое подобие»: «Союзмультфильм» показал образ Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

Окончательная новая версия зайца из «Ну погоди». ФОТО: скриншот с сайта ria.ru

Ранее стало известно, что премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова.

«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, создано более 30 вариаций образа — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким.

«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый — это <…> очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости», — отметил он.