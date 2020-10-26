Как вернуть обоняние после коронавируса: советы отоларингологов

Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам. В качестве противопоказаний у них — сухость полости носа и кровотечения, если слизистая начинает трескаться,