Пн, 26.10.2020
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Как вернуть обоняние после коронавируса: советы отоларингологов

Запах чистого белья. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Как восстановить обоняние после COVID-19 рассказали РБК врачи-отоларингологи. По мнению медика Абдулло Ходжаева, следует соблюдать гигиену и увлажнять слизистую после болезни с помощью специальных капель для носа, пишет Пятый канал.

Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении,

— рассказал врач.

Кроме того, важно поддерживать организм с помощью витаминов группы B и сбалансированного рациона питания. На время после болезни стоит отказаться от алкоголя и курения, следить за водным балансом.

Добавить к вышеперечисленным каплям можно и топические стероиды, добавил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Они помогут справиться с отеком слизистой носа.

Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам. В качестве противопоказаний у них — сухость полости носа и кровотечения, если слизистая начинает трескаться,

— заметил медик.

Затягивать с лечением нельзя, так как последствия коронавируса могут вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани. Некоторым пациентам, по словам врача, не удалось вернуть обоняние к норме даже за полгода.

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