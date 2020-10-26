Как вернуть обоняние после коронавируса: советы отоларингологов

Как восстановить обоняние после COVID-19 рассказали РБК врачи-отоларингологи. По мнению медика Абдулло Ходжаева, следует соблюдать гигиену и увлажнять слизистую после болезни с помощью специальных капель для носа, пишет Пятый канал.
— рассказал врач.
Кроме того, важно поддерживать организм с помощью витаминов группы B и сбалансированного рациона питания. На время после болезни стоит отказаться от алкоголя и курения, следить за водным балансом.
Добавить к вышеперечисленным каплям можно и топические стероиды, добавил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев. Они помогут справиться с отеком слизистой носа.
— заметил медик.
Затягивать с лечением нельзя, так как последствия коронавируса могут вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани. Некоторым пациентам, по словам врача, не удалось вернуть обоняние к норме даже за полгода.