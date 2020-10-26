Стала известна настоящая фамилия актрисы Асмус

Скандально известная актриса Кристина Асмус некогда была Мясниковой. Стало известно, что девушка взяла фамилию мамы (Асмус) накануне совершеннолетия. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Актриса написала, что у нее немецкие корни, ведь все родственники по маминой линии живут в Германии. Также она отметила, что мама с фамилией Асмус ходила всю свою жизнь. «Википедия нагло врет», — заявила Кристина.

Напомним, Асмус получила известность за исполнение роли Вари Черноус в телесериале «Интерны». В 2013 году вышла замуж за шоумена Гарика Харламова и родила в браке с ним. По-новому о казавшейся всем скромной актрисе заговорила после ее съемки в фильме «Текст».

ФОТО: Instagram