Стала известна настоящая фамилия актрисы Асмус

Имя и фамилия Кристины Асмус стали уже так привычны для всех, что практически никто даже не знает, что в детстве будущая актриса была Мясниковой. Мамину фамилию Асмус взяла 15 лет назад, пишет nevnov.ru.
Скандально известная актриса Кристина Асмус некогда была Мясниковой. Стало известно, что девушка взяла фамилию мамы (Асмус) накануне совершеннолетия. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Актриса написала, что у нее немецкие корни, ведь все родственники по маминой линии живут в Германии. Также она отметила, что мама с фамилией Асмус ходила всю свою жизнь. «Википедия нагло врет», — заявила Кристина.
Напомним, Асмус получила известность за исполнение роли Вари Черноус в телесериале «Интерны». В 2013 году вышла замуж за шоумена Гарика Харламова и родила в браке с ним. По-новому о казавшейся всем скромной актрисе заговорила после ее съемки в фильме «Текст».
С тех пор в Сети не устают обсуждать Кристину, которая к тому же заявила о разводе. Иногда знаменитость подливает масла в огонь неоднозначными желаниями, заявлениями, снимками. Например, недавно Асмус попробовала себя в роли вебкам-модели. Фанаты раскритиковали желание актрисы браться за подобные роли.