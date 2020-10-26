Пн, 26.10.2020
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Видео: Настя Ивлеева пересняла знаменитую сцену из «Грязных танцев»

Настя Ивлеева

ФОТО: Shutterstock

Популярная телеведущая и блогер порадовала подписчиков зажигательным танцем, передает Topnews.

Теледущая рассказала поклонникам, что обожает фильм «Грязные танцы», а в подтверждение выложила ролик, в котором представила свою версию самой популярной сцены из фильма. А заодно поинтересовалась у подписчиков, какие у них любимые фильмы.

Поклонники восхищаются тем, как двигается Анастасия, ее смелостью и пластикой, но выражают сожаление, что на кадрах не появился ее муж. «Вместо него» на видео – актер Патриком Суэйзи.

«Вот если бы на месте Патрика был Элджей – было бы ещё круче», — написала одна из поклонниц Ивлеевой.

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