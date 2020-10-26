Видео: Настя Ивлеева пересняла знаменитую сцену из «Грязных танцев»

Теледущая рассказала поклонникам, что обожает фильм «Грязные танцы», а в подтверждение выложила ролик, в котором представила свою версию самой популярной сцены из фильма. А заодно поинтересовалась у подписчиков, какие у них любимые фильмы.

Поклонники восхищаются тем, как двигается Анастасия, ее смелостью и пластикой, но выражают сожаление, что на кадрах не появился ее муж. «Вместо него» на видео – актер Патриком Суэйзи.