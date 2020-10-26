ГОРИ, ГОРИ ЯСНО! ⟩ Российский блогер на видео сжег свой Mercedes за 145 000 евро

По словам блогера, это произошло из-за его конфликта с компанией-производителем машин. «А ведь я просто просил починить мою Акулку», — написал он в финальных титрах ролика.

За неделю до этого Литвин опубликовал на своем канале видео о том, что не намерен больше ездить на автомобилях этой марки из-за неудовлетворительного, по мнению блогера, общения специалистов дилерского центра. Несмотря на то что после поломки машину удалось починить в частной мастерской, блогер решил разорвать свои отношения с производителем.