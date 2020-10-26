Пн, 26.10.2020
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ГОРИ, ГОРИ ЯСНО! ⟩ Российский блогер на видео сжег свой Mercedes за 145 000 евро

Российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль

ФОТО: скриншот видео

Российский блогер Михаил Литвин на видео сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Ролик он опубликовал на своем YouTube-канале, сообщает lenta.ru.

По словам блогера, это произошло из-за его конфликта с компанией-производителем машин. «А ведь я просто просил починить мою Акулку», — написал он в финальных титрах ролика.

За неделю до этого Литвин опубликовал на своем канале видео о том, что не намерен больше ездить на автомобилях этой марки из-за неудовлетворительного, по мнению блогера, общения специалистов дилерского центра. Несмотря на то что после поломки машину удалось починить в частной мастерской, блогер решил разорвать свои отношения с производителем.

Огненный перфоманс Максим опубликовал на своем канале, который за два часа посмотрели почти миллион человек.

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