Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику 

Анастасия Волочкова решила в очередной раз поделиться «изнанкой» балетного труда. Она показала, как выглядят ее ноги после многочасовых репетиций, сообщает Рамблер.
«Пуанты - моя самая любимая и драгоценная обувь. Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь. Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели. В эти дни я просто как русалка на ножах», — написала балерина в Instagram.
Ступни ее на самом деле выглядят ужасно. Огромная выпирающая косточка, искривленные пальцы, заклеенные пластырем ногти.
Instagram
Ноги Волочковой