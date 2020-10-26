Пн, 26.10.2020
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Изуродованные ступни Волочковой ужаснули публику 

Анастасия Волочкова

ФОТО: HORST OSSINGER/AFP

Анастасия Волочкова решила в очередной раз поделиться «изнанкой» балетного труда. Она показала, как выглядят ее ноги после многочасовых репетиций, сообщает Рамблер.

«Пуанты - моя самая любимая и драгоценная обувь. Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь. Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели. В эти дни я просто как русалка на ножах», — написала балерина в Instagram.
 
Ступни ее на самом деле выглядят ужасно. Огромная выпирающая косточка, искривленные пальцы, заклеенные пластырем ногти.

Ноги Волочковой

Instagram

 
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