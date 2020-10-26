Сергей Жигунов показал документ, который шокировал всех

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» еще в мае подтвердил расставание с супругой. Тогда его стали чаще видеть в компании молодой журналистки, после чего и пошли слухи об очередной ссоре в семье. СМИ даже сообщили, что он делит имущество с супругой.
Но сам актер сообщил, что ничего забирает у жены. «Поражают заголовки сегодня. Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», — заявил Жигунов, ясно дав понять, что расстался с женой.
Этому появилось официальное подтверждение — Жигунов показал свидетельство о расторжении брака. «Пусть пока полежит здесь», — лаконично сообщил актер.
Сейчас Жигунов проводит время вместе с новой любовью, которую зовут Виктория Ворожбит. Режим самоизоляции они провели в загородном доме актера: пара много гуляла, показывала кадры из подмосковного дома в Абрамцево, а также фотографировала кота Самсона, пишет «Стархит».
Поклонники Жигунова отметили, что новая пассия звезды очень похожа на его бывшую любовь Анастасию Заворотнюк. Некоторые даже предположили, что Виктория специально копирует внешность звезды «Моя прекрасная няня».