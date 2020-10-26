Сергей Жигунов показал документ, который шокировал всех

Но сам актер сообщил, что ничего забирает у жены. «Поражают заголовки сегодня. Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», — заявил Жигунов, ясно дав понять, что расстался с женой.

Этому появилось официальное подтверждение — Жигунов показал свидетельство о расторжении брака. «Пусть пока полежит здесь», — лаконично сообщил актер.

ФОТО: скриншот

Сейчас Жигунов проводит время вместе с новой любовью, которую зовут Виктория Ворожбит. Режим самоизоляции они провели в загородном доме актера: пара много гуляла, показывала кадры из подмосковного дома в Абрамцево, а также фотографировала кота Самсона, пишет «Стархит».