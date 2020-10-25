Вс, 25.10.2020
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На шоу «Голос» новый скандал: в Сети обсуждают выступление дочери ведущего Первого канала

шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

На Первом канале продолжаются «Слепые прослушивания» на девятом сезоне шоу «Голос». В Сети разгорелся очередной скандал. Причина стала выступление дочери ведущего «Доброго утра» Романа Будникова. Комментаторы назвали ее очередной «дочерью Алсу», пишет RUS TVNET.

В девятом сезоне во время «Слепых прослушиваний» выступила дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра. К ней повернулись все наставники. 

Девушка исполнила хит Алексеева «Пьяное солнце». Но зрители остались недовольны тем, что девушку выбрало жюри. На данный момент у видео 3 тысячи лайков и почти 5,5 тысяч дизлайков.

«Господа, это фиаско. Такого трэша не слышала давно, хотя и не специалист в музыке», «необоснованные мелизмы, где-то надо голос было и распрямлять, поражают комментарии судей», «На лице Сюткина очень многое написано. Да и Шнур с прикольным лицом повернулся», – писали под роликом.

Комментаторы были недовольны реакцией судей и стали обвинять их в продажности. Ведь ранее они не поворачивались к более сильным вокалистам. 

А как вам выступление 18-летней Александры?

Видео: 9 сезон «Голос», Будникова Александра – «Пьяное солнце»

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