«Бедные животные»: интерьер загородного дома Михалкова шокировал пользователей Сети

Супруга Никиты Михалкова Татьяна поделилась в своем Instagram коротким видео с празднования 75-летнего юбилея знаменитого режиссера, который отмечали 21 октября.
На ролике можно заметить одного из гостей домашнего торжества — композитора Эдуарда Артемьева. Музыкант играет на белом рояле, расположенном в просторной гостиной, а люди вокруг с удовольствием его слушают.
Однако не только исполнение композитора попало в фокус камеры, но и убранство дома знаменитой семьи, сообщает Radiokp.ru.
На стенах — иконы и картины, на крышке рояля — семейные фото в рамках, рядом — небольшой камин с фарфоровыми статуэтками, а с перил второго этажа свисают многочисленные шкуры животных.
Последнее, надо сказать, неприятно удивило аудиторию знаменитости.
«Бедные животные»; «Меха от моли проветриваются?»; «Столько смертей на фоне красивой музыки…»; «Зачем убивать красивых животных, чтобы балкон выглядел наряднее», — прокомментировали фолловеры.
Супруги Михалковы — Никита и Татьяна — по праву могут считаться одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Пара в браке уже 47 лет. За это время у них родились трое детей — сын Артем, дочки Анна и Надежда.