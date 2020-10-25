Вс, 25.10.2020
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«Бедные животные»: интерьер загородного дома Михалкова шокировал пользователей Сети

Татьяна Михалкова

ФОТО: SCANPIX

Супруга Никиты Михалкова Татьяна поделилась в своем Instagram коротким видео с празднования 75-летнего юбилея знаменитого режиссера, который отмечали 21 октября.

На ролике можно заметить одного из гостей домашнего торжества — композитора Эдуарда Артемьева. Музыкант играет на белом рояле, расположенном в просторной гостиной, а люди вокруг с удовольствием его слушают.

Однако не только исполнение композитора попало в фокус камеры, но и убранство дома знаменитой семьи, сообщает Radiokp.ru.

На стенах — иконы и картины, на крышке рояля — семейные фото в рамках, рядом — небольшой камин с фарфоровыми статуэтками, а с перил второго этажа свисают многочисленные шкуры животных.

Последнее, надо сказать, неприятно удивило аудиторию знаменитости.

«Бедные животные»; «Меха от моли проветриваются?»; «Столько смертей на фоне красивой музыки…»; «Зачем убивать красивых животных, чтобы балкон выглядел наряднее», — прокомментировали фолловеры.

Супруги Михалковы — Никита и Татьяна — по праву могут считаться одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Пара в браке уже 47 лет. За это время у них родились трое детей — сын Артем, дочки Анна и Надежда.

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