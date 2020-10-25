Видео: пьяные солдаты на БМП протаранили стену аэропорта

Кадры тарана машиной БМП забора режимного объекта опубликовал Telegram-канал «112». На них видно, что бронемашина на скорости подходит к бетонному ограждению, увитому колючей проволокой, и пробивает его.

ФОТО: telegram

Далее бронемашина продолжает двигаться по территории аэропорта, к взлетно-посадочной полосе. В это время сверху на БМП стоят двое солдат. Выяснилось, что это рядовой и ефрейтор. Они перед этим сильно выпили и стали перегонять БМП на полигон из воинской части, передает Runews24.ru.

Водитель БМП ФОТО: telegram

Солдаты пояснили, что ни просто заблудились, поэтому и заехали на территорию аэропорта. Перед этим машина на большой скорости неслась по поселку Гумрак, говорят очевидцы. БМП якобы чуть не разрушила дом.