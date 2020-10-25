Стала известна разница между яйцами со светлой и темной скорлупой

По словам эксперта, еще несколько лет назад покупатели куда охотнее брали в магазинах белые яйца. Однако сейчас они куда менее распространены и кажутся людям «более деревенскими», пишет Lenta.ru.

В любом случае, вкусовые и питательные свойства яйца не зависят от цвета его скорлупы, заверил Санчес. Цвет также ничего не говорит об образе жизни снесшей его курицы.